Encuentran a hombre muerto en tren de aterrizaje de avión de American Airlines en aeropuerto de Charlotte

El cuerpo de un hombre fue encontrado en el tren de aterrizaje de un vuelo de American Airlines que llegó a Charlotte, Carolina del Norte, desde Europa, según la policía.

Según se informó, el polizón fue hallado en el compartimiento del tren de aterrizaje de un avión de American Airlines el domingo por la mañana, luego de un vuelo que había llegado recientemente al Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas procedente de Europa.

Los equipos de mantenimiento descubrieron el cuerpo poco después de las 9 a. m., hora local, y los oficiales que acudieron al lugar declararon al individuo fallecido, según el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg.

“Estamos trabajando con las autoridades en su investigación”, dijo un portavoz de American Airlines en una declaración a CBS News.

Un portavoz del aeropuerto confirmó que están al tanto del incidente y agregó: “Estamos profundamente entristecidos por esta noticia y apoyaremos la investigación del CMPD según sea necesario”.

Esta es al menos la segunda vez este año que se encuentran polizones en el tren de aterrizaje de aeropuertos estadounidenses. En enero, se encontraron dos polizones muertos en el compartimento del tren de aterrizaje de un avión de JetBlue en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.

Según expertos, viajar de forma clandestina en un avión comercial casi siempre termina con la muerte debido a los peligros y las condiciones extremas a las que una persona está expuesta dentro del espacio de la rueda.

Entre los efectos de viajar expuesto durante muchas horas a temperaturas tan bajas como menos de 60 grados Fahrenheit, puede, además de pérdida de extremidades, la falta total de oxígeno a 35,000 pies o más resulta en la muerte cerebral.

