Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de septiembre de 2025

LEO

Si andas solter@, no te me agüites ni te pongas con cara larga, mi vida, porque en cualquier momento el amor va a tocar a tu puerta. En cuanto inicie octubre se va a asomar alguien que ni esperabas o te vas a dar cuenta de que esa persona cercana que ya conoces trae mariposas guardadas para ti. Eso sí: si te acuestas con una amistad, no confundas las sábanas con sentimientos, que sexo no siempre es amor, y mientras no te den pa’l gasto ni pa’ la renta, que te valga madres lo que opinen de tu vida, que a la gente le encanta hablar aunque ni los inviten.

Tu madurez ha sido tu gran tesoro, ya no eres el mismo de antes y por eso no volverás a tropezar con las mismas piedras. Si tienes pareja, cuidado con discusiones por chismes viejos y malentendidos; habla de frente, mi ciela, porque el silencio mata más que la palabra mal dicha. No te sorprendas si te llega invitación a un nuevo proyecto o a un viajecito con tu pareja o tus amistades, te va a caer como anillo al dedo para despejar la cabeza.

Cuida mucho tu estómago, que las comidas pesadas no te andan cayendo bien y el insomnio puede traerte de malas. Un tecito de valeriana antes de dormir no te haría nada mal, y menos si lo acompañas con un buen baño relajante. No pongas pretextos, fija tu mirada en la meta, ponte perr@ y no dejes que nadie te detenga, porque lo que viene pa’ ti es triunfo seguro.

Color del día: Dorado.

Números de la suerte: 04, 26 y 52.

VIRGO

Mira, criatura, no me andes tomando decisiones a lo menso, primero piensa bien las cosas y analiza lo que te conviene a ti, no lo que esperan los demás. Porque recuerda: al final, quien va a cargar con las consecuencias eres tú, no ellos. En estos días se asoma alguien a tu vida que podría hacerte sufrir, así que abre bien los ojos y no caigas en cuentos baratos.

Podrías reencontrarte con familia que tienes rato sin ver, y ese momento te va a dejar clarito lo valioso que son y cuánto los necesitas aunque a veces lo olvides. Cuida tus rodillas y caderas porque vienen dolencias que podrían tumbarte en cama si no haces caso. Si ya confiaste en alguien y te rompió el alma, no seas mens@ en repetir la misma historia, que quien ya te falló una vez lo volverá a hacer.

No cambies tu esencia por agradar, el que te quiere lo hará con todo y tus defectos. Aprende a mandar a la fregada a esas personas negativas que nomás ensucian tu ambiente con su pesimismo, porque entre menos las escuches, menos caes en depresiones tontas. Si tienes pareja, vienen cambios de rutina que podrían causar distanciamiento, ya sea por trabajo o familia. No andes contando todo lo tuyo a tus amistades, que hay mucha envidia disfrazada de sonrisa, y por eso varios proyectos se te enfrían.

Color del día: Marrón tierra.

Números de la suerte: 08, 17 y 49.

LIBRA

¡Ay Libra! Un dinerito extra te va a caer del cielo y con eso podrás pagar esa deuda que ya te traía con el Jesús en la boca. Aprovecha también para limpiar tu casa y sacar todo lo que ya no usas, porque cada cosa vieja que guardas solo estanca tu energía. Haz espacio para que lo nuevo entre, que el universo es generoso pero necesita hueco pa’ actuar.

Cuidado con mentiras de compañeros de trabajo o una amistad envidiosa que podría meterte en un problema grande si no estás atent@. Si tienes pareja, aguas con la monotonía, porque si la dejas crecer podría acabar en aburrimiento e incluso en infidelidades. Dale sabor a la relación, mi ciela, que con creatividad todo se enciende.

Viene un viaje en puerta y noches de pensamientos que no te dejarán dormir; no te claves tanto en lo que “hubiera sido”, porque el futuro todavía no existe. También se ve alguien entre tus amistades que quiere algo más contigo, pero tú andas distraíd@ en tus penas y no lo notas. Dale chance, que ahí puede estar la felicidad que tanto buscas.

No te expongas en aventuras de una noche con personas que ni conoces bien, porque puedes terminar con un regalito de esos que ni el doctor quiere atender. Cuídate siempre, mi’j@, que primero está tu salud. Y deja de darle vueltas a pensamientos pesimistas, mejor enfócate en tus sueños, que si luchas con ganas los vas a lograr.

Color del día: Rosa pastel.

Números de la suerte: 15, 32 y 61.

ESCORPIÓN

Ay Escorpión, tu sexto sentido anda bien afilado en estos días y sabrás al tiro quién vale la pena en tu vida y quién no sirve ni para irse a la tienda. No te dejes engañar por caritas sonrientes, porque detrás de muchas hay burlas disfrazadas. En estos días te sentirás cansad@, sin ganas y medio tristón, pero no confundas: la vida no ha sido injusta, simplemente te está forjando carácter, y eso que estás aprendiendo hoy te hará invencible mañana.

Estás entrando en un ciclo fuerte, de sueños cumplidos y metas alcanzadas. Pero ojo, necesitas un cambio de rutina, porque hacer siempre lo mismo alimenta tu bipolaridad y te deja atrapado en círculos viciosos. No des cabida a venganzas de exparejas, que podrían regresar con rencor y ganas de hacerte sufrir. Aléjate sin darles derecho de réplica, porque si no, te van a tener dando vueltas en el mismo cuento de nunca acabar.

Si tienes pareja, prepárate para tiempos sabrosos: los problemas quedarán atrás y la pasión se va a encender como en los mejores tiempos. Tu deseo sexual andará al máximo y tu pareja será quien calme esas ansias. Y si andas solter@, ni te preocupes, porque alguien te traerá de cabeza y pondrá tu cama en movimiento.

Color del día: Negro intenso.

Números de la suerte: 06, 21 y 47.

ARIES

Cuídate mucho en estos días, mi’j@, porque andas propens@ a dolores estomacales y hasta a perder objetos o dinero. Ojo bien abierto y cartera bien cerrada. No le tengas miedo a las nuevas oportunidades ni al amor, que si la vida ya te fregó una vez, no significa que siempre será igual. Al contrario, es momento de tomar el toro por los cuernos y demostrar de qué estás hech@.

Haz aquello que nunca te atreviste, aunque a los demás les dé comezón con tus decisiones. ¿Qué te importa lo que digan? Mientras no te mantengan, que te valga madre. La vida es corta y no está pa’ desperdiciarla en gente o situaciones pen$ejas.

El pasado ya quedó atrás, no dejes que tu mala suerte de antes arruine lo que viene. Si temes a los cambios, nunca vas a llegar a tus metas. Cuida lo que comes porque tiendes a inflamarte y subir de peso con facilidad, y ya hasta el espejo anda reclamando. Se vienen problemas respiratorios o de alergias, así que échale ojo a eso también.

Eres de los que no se anda con rodeos, dices las cosas de frente y quien se mete contigo tarde o temprano lo paga, ya sea por el karma o por tus propias manos. Podrías andar algo tristón recordando a personas que ya no están, pero entiende que cuando un ciclo se cierra, otro nuevo comienza. Déjate sorprender por lo que viene, que el universo no se equivoca.

Color del día: Rojo encendido.

Números de la suerte: 01, 24 y 53.

TAURO

Mira, criatura, se te vienen fiestas, borracheras y hasta un posible encamamiento con una amistad. Tú diviértete, pero con medida y sin confundir los calores con sentimientos. No temas a los cambios, porque solo atreviéndote lograrás nuevos resultados.

Tienes la maña de ser demasiado buen@, y ese es tu talón de Aquiles, porque das la mano y te jalan hasta el pie. Aprende a poner límites, que no todos merecen tu nobleza. El amor podría tocar tu puerta con alguien que será clave en tu vida, pero no te cierres por miedo a sufrir otra vez. Abre el corazón, que no todo mundo viene a lastimar.

Si tienes pareja, atrévete a probar cosas nuevas y salir de la rutina, que ahí está la clave pa’ llevar tu relación a otro nivel. Cuídate de chismes, porque mientras te dejes envolver, más van a hablar de ti. Manda al chorizo a esa gente que solo te llena la cabeza de piedras.

En la salud, cuida tus pies y tu estómago, que podrías tener problemas de líquidos retenidos. Un tecito verde en las noches te caería de perlas. Y aunque has tenido varias oportunidades de ser feliz, tu miedo a enamorarte o volver a sufrir te ha frenado. No hagas a un lado el amor, porque cuando quieras abrirle la puerta, puede que ya sea tarde.

Color del día: Verde olivo.

Números de la suerte: 03, 29 y 58.

GÉMINIS

Géminis, en la medida que creas en tu poder de atracción, en esa misma medida tendrás a tu lado a esa persona que tanto imaginas. La vida es bella, pero si sigues cargando con tus fantasmas del pasado, lo único que lograrás es que te sigan shingando tu presente. Aprende a cerrar ciclos, porque no se puede abrir un libro nuevo si sigues llorando en las páginas viejas.

Estrés por trabajo o escuela, y pa’ colmo, chismes de amistades y familiares que podrían sacarte de quicio. Pero recuerda: lo que digan de ti no define quién eres. Nadie te conoce mejor que tú mism@. Amores a distancia se visualizan fuertes en tu camino, y si te pones las pilas, podrías lograr una relación duradera.

Se ven viajes en puerta y fines de semana intensos. Puede que te enteres de un rompimiento amoroso cercano, o de chismes de un familiar. Tú, en vez de engancharte, disfruta cada día como si fuera el último, porque es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.

El amor no se ve tan cercano, así que aprovecha este tiempo para enfocarte en ti. Quiérete, cuídate y recupera tu equilibrio, porque cuando lo logres, llegará alguien dispuesto a apostar por ti. En lo económico vienen mejoras que te ayudarán a salir de esa racha que te tenía estancad@. No seas tan reservado, abre el corazón y di lo que sientes, porque mañana puede ser demasiado tarde.

Color del día: Amarillo intenso.

Números de la suerte: 11, 36 y 62.

CÁNCER

Posibilidades de nuevas amistades llegan a tu vida, y hasta una compra o venta de artículos te ayudará a distraerte y a renovar energías. Si tienes pareja, cuida mucho las discusiones sin sentido, porque podrían desgastarlos más de la cuenta. Aprende a soltar lo que no fue, que todavía te quedan nuevos errores por cometer y nuevas aventuras por vivir.

Tu voluntad es más grande que tus miedos, no dejes que nada ni nadie te derrumbe. Quizás estos días te sientas aturdid@ por lo que has vivido últimamente, pero es momento de cerrar ciclos y mandar a la fregada a quien solo arruina tus días. Si tu amor es a distancia, se fortalecerá, pero no seas tan posesiv@ ni inventes fantasmas donde no los hay. Si tienes dudas, habla de frente, que guardarse las cosas solo es crear una bomba de tiempo.

La venganza es para cobardes, así que no te desgastes queriendo hacer pagar a quienes ya te lastimaron. El karma es puntual, y tarde o temprano pondrá a cada quien en su lugar. En lo familiar vienen discusiones que poco a poco se resolverán. No confíes tus sentimientos a cualquiera, guárdalos solo para quienes te han demostrado que sienten por ti de verdad.

Color del día: Plateado.

Números de la suerte: 13, 27 y 50.

PISCIS

Mira, Piscis, no le saques al ruedo ni te me pongas con miedo, que lo que viene es pa’ enfrentarlo de frente y con valor. Llénate de coraje y de ganas, porque cada meta que te propongas la vas a lograr si no te dejas vencer por la flojera. Eso sí, a final de cada día andarás cansad@ y hasta con un dejo de tristeza, porque tus energías están requiriendo renovación. Sácalas de paseo, rompe la rutina y mueve tu mundo, que el sillón no te va a traer milagros.

Una visita inesperada te va a alegrar el alma, pero también una persona de redes sociales podría decepcionarte feo. Confirma todo antes de ilusionarte, que no todo lo que brilla es oro. Te darás cuenta de que lo que te habían contado de una amistad era cierto, así que mejor depura, escucha y sigue tu camino. Estás en una etapa poderosa de tu vida, pero con dudas y confusión sobre hacia dónde vas. Recuerda: las oportunidades caducan, no las dejes vencer en el estante.

Se ve caída y hasta partida de madre por andar distraíd@, así que mucho cuidado. Habrá reunión con amistades y chismes que te pondrán a prueba a mediados de semana. A los shingados recuerdos de exparejas, que lo único que hacen es amargarte la existencia. No necesitas de nadie pa’ respirar ni pa’ ser feliz. Ya deja de actuar como si dependieras de esos fantasmas.

Color del día: Lila.

Números de la suerte: 02, 18 y 57.

ACUARIO

Si tienes pareja, ojo con las escenas de celos, porque no verte pegad@ como estampita no significa que no te quieran. Aprende a confiar y no armes telenovelas de la nada. En la salud, cuida la gastritis y la colitis, que el engrudo ya se te está haciendo bolas. Haz más ejercicio y toma más agua, que hasta tus riñones y pies lo andan pidiendo a gritos. Se ve en puerta una boda, fiesta o evento de blanco que te traerá momentos agradables.

En el amor, la vida comienza a pagarte lo que te debía. Viene alguien nuevo a tu camino, alguien que despertará en ti un amor sincero. Pero ojo: no quieras cambiar a esa persona, porque en la medida en que intentes moldearl@, así mism@ se te va a decepcionar. Quiérele como es, porque si no, la cosa no va a funcionar.

Se ven cambios y hasta una expareja buscando regresar. Tú decides si quieres volver a lo mismo o darle vuelta a la página. Te llegará un mensaje o noticia que te va a alegrar un shingo. Eso sí, cuídate de tus pensamientos, porque podrías caer en depresiones tontas. Tu bipolaridad anda de visita, así que no te cuelgues del drama ni te dejes arrastrar por la tristeza.

Color del día: Azul eléctrico.

Números de la suerte: 10, 23 y 45.

CAPRICORNIO

Tu familia será tu motor y tu sostén en estos días. Si tienes pareja, se viene un cambio positivo: los problemas se van a ir resolviendo siempre y cuando haya respeto y todo se hable de frente. No le temas a los nuevos cambios, mi’j@, porque el amor nunca se acaba, solo se transforma. Si alguien ya se fue, fue porque su tiempo en tu vida ya expiró, pero eso solo significa que viene alguien nuevecit@ para ti.

En lo laboral, aguas con cambios que podrían sacudirte, pero nada que no puedas manejar. Que te valgan los comentarios de la gente pen$eja, que los que no te mantienen no tienen derecho a opinar. Quien te quiere de verdad no te juzga, te aconseja y te apoya. Deja de reprocharte errores pasados, ya lo que fue se lo llevó la fregada, mejor abre espacio para lo nuevo.

Bajará el estrés del trabajo y tendrás días intensos con la persona amada. Aprende a querer sin medida, pero nunca más de lo que te quieren, porque al final el que se entrega de más suele ser el que más sufre. Se aproxima un viaje en el que te la vas a pasar bomba. Y cuidado con andar echándole los perros a alguien comprometid@, porque puede que te dé el sí, pero jamás el lugar que mereces.

Color del día: Vino tinto.

Números de la suerte: 07, 31 y 59.

SAGITARIO

Ay Sagitario, vienen días grises en los que andarás cargando todas las tristezas del mundo. No dejes que nadie te gobierne, porque eres independiente y libre, y solo tú tienes la última palabra en tu felicidad. Se vienen noticias de amores del pasado, y uno de ellos podría reaparecer con intenciones serias. Tú decide si vale la pena abrirle la puerta o si mejor la cierras con candado.

Aprende a reconocer tus errores pa’ no repetirlos. Valórate antes que nada, porque en la medida en que te quieras a ti mism@, en esa medida no dejarás que nadie más te lastime. En lo de la salud, se ve una enfermedad leve, nada de gravedad, pero no lo dejes pasar. Arreglarás papeles importantes y habrá un familiar que dará una noticia que pondrá de buenas a todos.

Tu fortaleza y constancia no te dejan caer, aunque a veces te des por vencid@ para después levantarte con más fuerza. Eres de los que saben querer como nadie, pero también de los que saben olvidar y mandar al demonio a quienes te fregaron la vida. Ojo con tus cambios de humor, porque podrían complicarte en el trabajo y con tu gente. Ponle freno a los que quieren pasarse de vivos contigo, porque si no, terminan subiéndote a la cabeza.

Color del día: Naranja intenso.

Números de la suerte: 14, 25 y 63.