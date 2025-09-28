Miami: el tiempo para hoy domingo 28 de septiembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 28 de septiembre indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 88 grados Fahrenheit (31ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 88% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 18.64 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 75 grados Fahrenheit (24ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y se esperan pocas nubes. Las ráfagas de viento serán de 11.18 millas por hora.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:12 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:11 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá cielos sin nubes con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 79 y los 91 grados Fahrenheit (26 y 33 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 25%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca del final de la primabera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede ver en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos templados y veranos no excesivamente calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también aumente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

