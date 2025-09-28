Robo de whisky en Washington: se llevan 12,000 botellas valoradas en casi un millón de dólares

La Oficina del Sheriff del Valle de Skagit investiga el robo de un cargamento de whisky ocurrido el 31 de julio en el almacén de Westland Distillery en Burlington, Washington.

Los delincuentes llegaron en un camión de carga con documentación aparentemente legítima y lograron retirar un envío completo de Westland Single Malt, Watchpost Blended Whiskey y el codiciado Garryana de 10 años con destino a Nueva Jersey.

“Es una situación desafortunada y bastante extraordinaria”, dijo Jason Moore, director gerente de la destilería. El hallazgo del fraude ocurrió una semana después, cuando el cargamento nunca llegó a destino.

Botellas irremplazables

El robo no solo significó una pérdida de casi un millón de dólares, sino también la desaparición de la mitad de las existencias de Garryana, un whisky envejecido durante 10 años en barriles hechos del roble Quercus garryana, propio del noroeste del Pacífico.

“Para una destilería artesanal, lanzar un whisky de 10 años es un logro”, explicó Mark Gillespie, presentador del podcast especializado WhiskyCast.

El Garryana es considerado un producto de culto: la edición de 2023 fue reconocida por la revista Whisky Advocate como el tercer mejor whisky del mundo, y cada año sus botellas se agotan rápidamente en el mercado.

Mercado negro difícil

Gillespie advirtió que, aunque en Europa es común el mercado secundario de whisky, en Estados Unidos la reventa de alcohol es ilegal. Además, las botellas robadas son tan reconocibles que podrían ser casi imposibles de colocar sin levantar sospechas.

“Si alguien intenta ofrecerte una caja de whisky Westland ahora mismo, llamaría a la policía”, dijo el experto.

Westland refuerza su seguridad

La destilería, adquirida en 2016 por el grupo francés Rémy Cointreau, asegura que ha reforzado su cadena de suministro tras el incidente.

Pese al contratiempo, Moore afirmó que la empresa se concentra en atender a sus clientes: “Nos enorgullece crear algo que la gente disfrute”.

