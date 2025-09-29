FBI arresta en Texas a hombre que amenazó con tiroteo en un desfile del orgullo

Un hombre de Texas acusado de amenazar con un tiroteo en un evento del orgullo local fue arrestado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), según documentos judiciales revelados por CBS News.

Joshua Cole, de 44 años y residente de Anson, fue detenido luego de publicar mensajes violentos en Facebook contra el desfile del orgullo en Abilene, a unos 30 kilómetros de su localidad.

En una publicación del 19 de septiembre, Cole, usando el seudónimo “Jay Dubya”, escribió: “Al diablo con su desfile” y aseguró que quería “vengarlos por eliminar a Charlie Kirk”, en referencia al activista conservador asesinado en Utah días antes.

También agregó: “solo hay unos 30 de ellos y podemos enviar un mensaje claro al resto”.

El FBI calificó estas amenazas de “específicas y directas”, descartando que se tratara de una exageración o una broma.

Arresto y admisión

Cole fue detenido por la Policía de Abilene durante una parada de tráfico. En el interrogatorio, admitió ser el autor de los mensajes y confirmó tener un arma de fuego, aunque negó haber planeado disparar contra los asistentes del evento.

Su exjefe declaró al FBI que había renunciado recientemente a su trabajo “furioso” y fue descrito por colegas como alguien “imperturbador”.

La organización Abilene Pride Alliance expresó su preocupación y agradeció la intervención de las autoridades.

“Queremos asegurarle a nuestra comunidad que la seguridad de todos en el Orgullo siempre ha sido y seguirá siendo nuestra máxima prioridad”, afirmó en un comunicado. La entidad recibió más de 4,000 dólares en donaciones para reforzar la seguridad.

Antecedentes y situación judicial

Los registros penitenciarios muestran que Cole ya había sido arrestado en 2019 por amenazas terroristas. Fue ingresado en la cárcel del condado de Taylor el 19 de septiembre y liberado el día 24, aunque al día siguiente un tribunal determinó que debe permanecer detenido a la espera de juicio, al considerar que su liberación representa un grave peligro para la comunidad.

No está claro si fue liberado de forma temporal o transferido a otra instalación.

Sigue leyendo:

–Detienen a dos sujetos por exposición indecente en parque familiar de Houston

–Empleado del FBI en Houston arrestado por posesión de pornografía infantil

–Dos migrantes detenidos por accidente con moto acuática que mató a una candidata a cadete en Texas