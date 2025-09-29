Florida fija ejecución de Norman Grim por violación y asesinato en 1998

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fijó para el 28 de octubre la ejecución de Norman Mearle Grim Jr., de 65 años, condenado por el asesinato y agresión sexual de su vecina Cynthia Campbell en 1998.

El caso conmocionó a Pensacola hace más de dos décadas. Campbell desapareció y poco después su cuerpo fue hallado por un pescador cerca del puente de la bahía.

Un crimen brutal

La fiscalía detalló que la víctima presentaba múltiples golpes en el rostro y la cabeza compatibles con martillazos, además de 11 puñaladas en el pecho, siete de las cuales atravesaron el corazón.

Las pruebas de ADN y otras evidencias físicas vincularon a Grim con el crimen, y en diciembre del año 2000 fue condenado por asesinato en primer grado y agresión sexual.

Con la ejecución de Grim, Florida habrá completado 13 sentencias de muerte en 2025, un récord reciente desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976.

El estado ya llevó a cabo 12 ejecuciones este año, la más reciente el 17 de septiembre, cuando David Pittman fue ejecutado por inyección letal.

Además, otras dos fechas están programadas para este otoño:

30 de septiembre: Victor Tony Jones, condenado por el asesinato de dos personas durante un robo en 1990.

14 de octubre: Samuel Lee Smithers, culpable del asesinato de dos mujeres en 1996.

En total, 33 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos en 2025, superando las 25 registradas el año pasado. El año más reciente con más ejecuciones fue 2014, con 35 a nivel nacional.

Ese mismo 25 de septiembre, Alabama y Texas también llevaron a cabo ejecuciones.

Se espera que los abogados de Grim presenten recursos de última hora ante la Corte Suprema de Florida y la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, los expertos consideran poco probable que se detenga el proceso, dado el peso de las pruebas en su contra.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero