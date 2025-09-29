Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de septiembre de 2025

Leo

Ya no te me hagas el flojo porque las oportunidades están tocando a tu puerta, y si no las agarras se van con alguien más. Cada proyecto que traes en mente puede hacerse realidad siempre y cuando le metas ganas, porque nada cae del cielo más que la lluvia. No quieras pagar con la misma moneda a quien te hizo daño, mejor enséñales que tú no te bajas al suelo para ser igual que ellos. Viene una racha muy buena en los dineros, así que si traes pensado poner ese negocio o empezar algo nuevo, no lo dudes más, porque el universo está de tu lado y los tiempos son los correctos.

Eso sí, aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad, porque los chismes están a la orden del día y podrían hacerte pasar ratos amargos. Tu familia será clave en estos días, pues representará estabilidad y crecimiento para ti, así que no descuides ese vínculo, lleva la fiesta en paz y no armes tormentas en vaso de agua. Si tienes pareja, ponte abusado, porque la andas descuidando por enfocarte en cosas que nomás te están quitando tiempo y energía, y si sigues así, luego no te quejes de que se enfríen las sábanas.

Recuerda, Leo: tú naciste para brillar, no para andar pidiendo permiso. Si sueñas en grande, atrévete a concretarlo, porque septiembre cierra con promesas de abundancia y un empujón cósmico que no se repetirá pronto.

Virgo

Virguito, aprende de una vez por todas a distinguir quién vale la pena y quién nomás está estorbando en tu vida. No dejes que nadie te manipule ni te quite la paz, porque si caes en sus trampas, terminarás cargando problemas que ni tuyos son. En estos días podrías recibir noticias de un trabajo que estabas esperando desde hace rato, así que ponte listo y no sueltes esa oportunidad.

Dentro de la familia podrían presentarse manipulaciones o hasta noticias inesperadas, como embarazos no planeados que te sacarán de onda. Cuida tu salud, porque dolores de espalda y piernas pueden aparecer de la nada; muévete, haz ejercicio y no te quedes como planta en maceta. Este es el momento de ir tras ese sueño que has tenido guardado por años; no sigas esperando a que alguien te dé luz verde, porque tu tiempo es ahora.

En el amor, una relación importante seguirá creciendo, siempre y cuando la sigas cuidando como plantita que necesita agua. Vienen días pesados de mucho trabajo, así que bájale a la intensidad o el estrés te va a pasar factura. Y ojo con el entorno: los chismes y los dimes y diretes te pueden arrastrar a pleitos que no te corresponden. Virgo, date tu lugar, porque cuando tú brillas con tu esfuerzo, no hay envidia que te apague.

Libra

Criatura, si no cuidas tu entorno y lo que traes entre manos, se te pueden ir cosas valiosas, desde personas hasta dinero. Ya es tiempo de que despabiles y pongas en orden lo que realmente quieres en tu vida, porque este cierre de mes te trae respuestas que estabas esperando y cambios en tu pareja, en caso de tenerla. Pero aguas, que el amor anda tambaleando; si andas de romance, bájale dos rayitas, porque no es el mejor momento para comprometer el corazón.

Deja de justificar los errores de los demás, porque no te toca cargar con culpas ajenas. Quien se equivoque, que se haga responsable, tú mejor encárgate de ti y de tus sueños. Si ya tienes relación, fíjate bien en las señales que tu pareja te manda, porque has dejado pasar detalles importantes y luego no digas que no viste venir los problemas.

También cuidado con amigos que presumes de cercanos, porque entre risas y cafés ya te están quemando a tus espaldas. Recuerda que ya has caído varias veces y nadie te tendió la mano, así que ahora sabes levantarte solito. No permitas que la vida te cobre la misma factura dos veces; suelta rencores, que no sirven pa’ nada, y abre los brazos a nuevas oportunidades que vienen con más fuerza en octubre.

Escorpio

Aprende, que no siempre se puede decir que sí. No te desgastes con esas personas que solo aparecen cuando ocupan algo, y después ni las gracias te dan. Cuida dónde dejas tu dinero y tus llaves, porque podrías tener pérdidas y andar con el Jesús en la boca. Deja de juzgar a los demás, primero checa que tus zapatos estén limpios antes de señalar los ajenos.

En los próximos días recibirás un mensaje o llamada que te pondrá inquieto, y llegarán chismes que te harán darle vueltas a la cabeza. Pero no te claves en broncas que ni tuyas son, mejor enfócate en tus proyectos, porque el cielo te trae oportunidades grandes, siempre y cuando dejes la flojera de lado.

Pon los pies en la tierra, Escorpio, y no pierdas esa humildad que te hace diferente a muchos. Ojo: lo que piensas se está manifestando, así que cuidado con esos pensamientos oscuros. En el amor, las cosas se mueven bonito, pues sentirás una atracción fuerte por alguien que puede ser hasta de tu mismo signo. Pero aguas, porque te vas a enterar de que una amistad anduvo de coqueta o de coquetón con tu ex o hasta con tu pareja actual, y eso sí te va a doler un montón.

Escorpio, nadie merece que cambies tu esencia. Mantente firme, porque septiembre termina poniéndote pruebas que solo tú, con tu fuerza y tu carácter, sabrás enfrentar.

Aries

Aries, un cambio de casa o de ambiente anda oliendo fuerte en tu vida, así que no te sorprendas si terminas empacando más pronto de lo que piensas. Se viene la posibilidad de formalizar algo con esa persona con la que ya has tenido encuentros, ya sea de amor o de cama, pero cuidado porque no todo lo que brilla es oro. También asómate a tu bolsillo, porque podrías pasar por pérdidas materiales o gastar de más y quedarte en banca rota si no pones orden.

Ten precaución con alguien del pasado de ojos claros que podría regresar y traerte conflictos bien pesados. Y ojo, porque vienen amores pasajeros de una noche, pero también la chance de abrir negocio relacionado con la comida, donde podrías brillar si le metes creatividad. No caigas otra vez en los mismos errores; recuerda que no es sano tropezar con la misma piedra tantas veces.

En el amor, si tienes pareja, habla clarito y sin rodeos; pon las cartas sobre la mesa antes de que explotes. Si estás soltero, un amor podría concretarse por redes sociales y traerte ilusión. Una amistad podría anunciar embarazo y te llegarán noticias de compras, ventas o fiestas. Aries, septiembre te está empujando a creer en tu capacidad, así que no te hagas el ciego: si tus ojos ya vieron, no te quieras hacer el pen&dejo justificando errores propios o ajenos. Es tu momento de ponerte bravo y tomar el control.

Tauro

Tauro, deja de vivir del recuerdo y céntrate en el presente, porque lo que está frente a ti es más valioso que lo que quedó atrás. Estás a nada de cumplir metas que dejaste inconclusas, pero necesitas moverte y no quedarte dormido en los laureles. Cuida tu estómago, porque podrías enfermarte en estos días; también el cuerpazo criminal necesita disciplina, porque las subidas de peso andan a la orden del día.

En lo laboral vienen cambios importantes, y también un pleito que te pondrá entre la espada y la pared. No te asustes: estas pruebas son para que te des cuenta de por qué estás donde estás y qué te falta por hacer para alcanzar lo que tanto quieres. Es momento de tomar decisiones que te den frutos, no de perder tiempo en lo que no sirve.

En el amor, tu cabeza anda llena de dudas y pensamientos negativos. Esa desconfianza que traes hacia quien se acerca a ti tiene raíz en traiciones pasadas, y con razón, pero no te cierres tanto porque podrías dejar pasar a alguien bueno. No desperdicies tu tiempo con personas envidiosas que nomás buscan frenarte; esas gentes que no quieren verte avanzar sobran. Tu sexto sentido anda más despierto que nunca, así que confía en lo que sientas, porque lo que imaginas podría hacerse realidad. Tauro, septiembre te está pidiendo que uses esa intuición como brújula para no equivocarte.

Géminis

Géminis, este cierre de mes te trae amores nuevos y cambios en el trabajo. Podría haber broncas en lo laboral, pero si juegas con inteligencia, nada te tumba. Deja de querer aparentar lo que no eres, porque en el intento podrías llevarte decepciones grandes de quienes te rodean. Tus planes y sueños no deben detenerse por envidias de terceros; mándalos derechito a la fregada a esos que nomás estorban y que no quieren verte crecer.

Es tiempo de que te concentres en tu vida y te des cuenta de que la felicidad no depende de nadie más que de ti. Viene un viaje, incluso puede ser fuera del país, que te ayudará a abrir los ojos y a ver las cosas con otra perspectiva. Pero cuidado con tu carácter: tiendes a creerte chismes y eso te mete en pleitos porque eres de los que no se queda callado y cobra factura rápido.

Aprende a no quejarte tanto, Géminis. Si algo no salió como esperabas, recuerda que las cosas toman su tiempo; no quieras que todo se dé de un día para otro. También no seas tan influenciable, porque dejas que las opiniones ajenas te bajen la pila y terminas frenando tus proyectos. Septiembre cierra con la advertencia: quien quiera sumarse a tu camino que lo haga, pero quien no, que se quite del medio. Tú naciste para hablar, reír y sorprender, no para quedarte calladito.

Cáncer

Cáncer, en estos días te va a caer el veinte de todo el tiempo que perdiste mendigando cariño a quien no lo merecía. Prepárate, porque viene un viaje que te va a caer de maravilla, pero cuida tu economía, porque si no lo haces, terminarás contando hasta las moneditas. Es hora de pensar más en tu futuro y de trabajar en lo que quieres para que pronto empieces a ver resultados reales.

Eso sí, ten mucho cuidado porque se ve un golpe, caída o accidente que podría mandarte directo al hospital si no estás al pendiente. Una amistad andará muy pegada a ti, pero no es por cariño sincero, sino porque quiere sacarte información; abre bien los ojos o terminarás hablando de más.

La vida te está enseñando que no todo se logra corriendo. Quieres comerte el mundo de un jalón, pero si no bajas el ritmo, solo te vas a cansar. Tu cuerpo necesita atención: subes de peso rápido y luego batallas para bajarlo, así que cuídate más. Si tienes pareja, no hagas caso a los chismes que te lleguen, porque son más bien envidia de los demás.

En el amor, un encuentro de una noche podría animarte, y también un reencuentro con una amistad del pasado. Vienen días en que vas a empezar a limpiar tu vida de personas falsas, de esas de doble cara que nomás estorban tus planes. Cáncer, septiembre se despide pidiéndote que confíes en ti y que no malgastes energía en lo que no vale la pena.

Piscis

Piscis, estos días se pintan con cambios buenos en varias áreas, y hasta tu corazoncito va a tener revolcón que te beneficiará. No te limites en lo que sientes ni en lo que quieres, porque sabes bien lo que mereces, y ya va siendo hora de que te lo creas. Cuidado con golpes o caídas repentinas que podrían mandarte directo al hospital si no andas abusado.

Viene una situación medio pesadita que te puede poner de malas, pero no te me caigas: ya sobreviviste cosas peores. Cuida esa lengua larga que tienes, porque podrías soltar algo indebido y luego, cuando se te voltee la tortilla, no sabrás ni dónde esconderte. Aprende a dejar que cada quien se haga responsable de sus propios errores, porque no eres ni salvador ni mártir para andar resolviéndoles la vida a todos.

En el amor, vienen fajes de una noche, pero también la oportunidad de arreglar pleitos con pareja o amistades. Un cambio positivo en tu economía está a la vuelta de la esquina, aunque también podría incluir mudanza o cambio de ciudad. En dos semanas máximo podrías estar armando viaje que te dejará con pilas recargadas.

Piscis, septiembre termina con un mensaje bien clarito: abre los ojos, porque una puerta grande está por abrirse y traerá beneficios económicos. Pero cuidado con gente envidiosa que quiere fregarte o mal influenciarte. No te juntes con esas víboras que nomás esperan verte caer, y hazle caso a tu intuición, porque anda más afinada que nunca.

Acuario

Acuario, entiende de una vez: nadie merece tu tiempo y energía al cien, excepto tus padres, y a veces ni ellos. No dejes que nadie te manipule ni que te exija lo que no da. Vienen cambios laborales muy buenos para ti, así que aprovecha porque eso abrirá caminos que tenías atorados. También ten precaución con accidentes y con alguien del pasado que regresa con intenciones amorosas, pero no siempre sinceras.

Nuevas amistades se acercan y un sueño largamente esperado comenzará a hacerse realidad. Iniciarás la planeación de un viaje que te vendrá de perlas. También podrías tener un amor de una noche que, aunque fugaz, te dejará pensando más de lo que imaginas.

Ya deja de manipularte tú solo, ponte pilas y arranca ese proyecto que dejaste inconcluso. Déjate sorprender por la vida, porque el universo quiere mostrarte de lo que eres capaz. Acuario, recuerda: cuando los demás van por la leche, tú ya vienes de regreso con el queso, así que no dudes de tu ingenio.

Tus números de la suerte son el 5, 6 y 0. No toleras mentiras y sabes mandar a volar a quien juega con tus sentimientos, pero no repitas la misma historia tropezando con la misma piedra. Cuida lo que dices, porque estás en etapa de sinceridad brutal y tu lengua puede herir sin querer. Septiembre cierra recordándote que la palabra puede abrir caminos, pero también destruirlos.

Capricornio

Capri, no te justifiques de tus errores ni permitas que los demás vengan a querer fregarte tu paz. Si ellos no pueden con sus propios problemas, menos vas a poder tú. Cuidado con lo que deseas, porque podrías estar pidiendo cosas que al final no te convienen y solo van a lastimarte más.

No permitas abusos ni faltas de respeto, porque si lo haces una vez, después se vuelven costumbre. El insomnio puede hacerse presente en estos días, así que cuida tus desvelos, porque tu cuerpo ya no aguanta como antes. Un sueño largamente esperado se cumple, pero tendrás que reconocer tu esfuerzo y no adjudicarlo a la suerte.

Hay momentos en los que te levantas pensando que la vida ha sido injusta, pero si tú no vas tras lo que quieres, nadie lo hará por ti. Ya deja de dudar qué camino tomar; revisa lo que has pasado y agradece que todo eso te trajo hasta aquí.

En el amor, ya no es prioridad como antes, y eso es bueno, porque descubrirás que puedes ser feliz con o sin pareja. Aun así, amores del pasado podrían aparecer, pero no te alteres: ya no tienen poder sobre ti. Aprende a cerrar ciclos, porque cada puerta que cierres abrirá una nueva con más oportunidades. Capri, septiembre te enseña que la fortaleza no está en lo que pierdes, sino en lo que sigues construyendo.

Sagitario

Sagitario, suelta ya todo eso que nomás te pesa y no te deja avanzar. Es tiempo de ir a lo seguro y fijar nuevas metas para crecer en todos los aspectos. Haz memoria y date cuenta de lo que te ha costado llegar hasta aquí; no te regales a cualquiera ni te pongas en oferta, porque vales mucho y quien te quiera, que se lo gane.

No te dejes manipular por personas que solo buscan sacarte información; guarda tus secretos, porque no todos merecen saber lo que planeas. Toma al toro por los cuernos y enfréntate a lo que no sale como quieres.

Una amistad de piel clara anda hablando de ti y de tu familia, así que cuida bien a quién confías tus cosas. Entras en etapa algo imperfecta donde documentos y trámites pueden complicarse, pero nada que no se resuelva con paciencia.

En el amor, vienen días donde las cosas se pintan de bonito; un ciclo cargado de romance y de buenas vibras comienza para ti. No dejes que la vida te cobre la misma factura dos veces; aprende del pasado y valora quién eres y hacia dónde vas.

Sagitario, septiembre termina recordándote que tu fuego es imparable. Si te propones algo, lo logras, siempre y cuando dejes de darle espacio a los envidiosos y pongas tus ojos en el horizonte, no en el suelo.