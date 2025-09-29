Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 29 de septiembre

Mhoni Vidente es una reconocida vidente, astróloga y clarividente mexicana conocida por sus acertadas predicciones. Este es el horóscopo de hoy lunes 29 de septiembre para Piscis.

Piscis

Piscis inicia la semana con un aire de confianza renovada. La intuición será clave para guiar cada decisión y abrir caminos en lo personal y lo laboral. Esa capacidad de percibir lo que otros no ven te permitirá resolver asuntos con mayor claridad y seguridad.

La sensibilidad que caracteriza a este signo se transformará en una herramienta poderosa. La empatía te acercará a quienes buscan apoyo y, al mismo tiempo, te permitirá reconocer qué vínculos fortalecen tu bienestar y cuáles desgastan tu energía.

El día se perfila como una mezcla de creatividad y firmeza. No será momento de dudar ni de dejar que las emociones se desborden, sino de usarlas como motor de avance. Tus ideas podrán concretarse si mantienes constancia y confianza en tus talentos.

Mhoni Vidente señala que Piscis tendrá la oportunidad de enfocarse en lo que realmente importa. Más allá de distracciones externas, la claridad interna marcará la diferencia. Las decisiones tomadas en este inicio de semana podrían ser determinantes para alcanzar objetivos a mediano plazo.

El consejo para hoy es no subestimar la fuerza de la intuición. Tu visión está alineada con lo que necesitas y eso te dará ventaja en escenarios donde otros se sienten perdidos. Confía en tu percepción y avanza con paso firme hacia tus metas.