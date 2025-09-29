Policía de Irlanda no pudo corroborar robo a jugador de los Pittsburgh Steelers

La policía nacional de Irlanda informó que no ha podido confirmar los reportes sobre un supuesto asalto al mariscal de campo Skylar Thompson, jugador de los Pittsburgh Steelers, durante la estancia del equipo en Dublín para el histórico partido de temporada regular de la NFL en Irlanda.

No hay denuncia formal ni pruebas del incidente

De acuerdo con el comunicado de An Garda Síochána, hasta el lunes no se había presentado una denuncia formal relacionada con el caso. El organismo señaló que no cuenta con información que respalde los reportes sobre que Thompson habría sido agredido y robado en las cercanías de Temple Bar, una de las zonas más concurridas de Dublín.

El periódico Irish Independent había reportado que “un grupo de hombres” participó en un ataque contra el quarterback suplente de los Steelers, en el cual le habrían robado su teléfono.

Las autoridades irlandesas explicaron que agentes patrullando Dame Street encontraron a un hombre que necesitaba atención médica la madrugada del sábado. “El hombre, de unos 20 años, fue tratado y evaluado en el lugar por personal de emergencias”, indicó la policía.

Reacción de los Steelers y la NFL

El portavoz del equipo, Burt Lauten, confirmó que los Steelers estaban al tanto de la situación ocurrida el viernes por la noche, pero agregó que no habría comentarios adicionales hasta recabar más información junto con la NFL.

Por su parte, la liga declinó hacer declaraciones, mientras que la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) señaló que estaba investigando el hecho y reiteró que “la salud y seguridad de nuestros jugadores es la prioridad, especialmente en partidos internacionales”.

Skylar Thompson estuvo en el histórico partido en Irlanda

Thompson, de 28 años, se encuentra en la lista de lesionados y no era elegible para jugar el domingo, cuando los Steelers vencieron 24-21 a los Minnesota Vikings en el Croke Park de Dublín, en lo que fue el primer juego de temporada regular de la NFL en Irlanda.

A pesar de los reportes sobre lo ocurrido, el mariscal de campo suplente estuvo presente en el encuentro junto al resto del plantel.

