Comisionado de la NFL dice que fútbol americano avanza hacia la globalización

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, afirmó este sábado que la liga de fútbol americano profesional de Estados Unidos trabaja con paso firme hacia la globalización del deporte. Según explicó, los juegos disputados fuera del país y el crecimiento del flag football serán determinantes para alcanzar ese objetivo.

“En el mundo actual debemos ser globales. Cada que jugamos un partido internacional los aficionados dicen que quieren más. El flag football también es un punto de inflexión. Creo firmemente que este deporte puede y será global. Nuestro trabajo es compartir nuestro juego con el resto del mundo”, declaró Goodell.

Roger Goodell says the goal is to get to 16 international games a season so every team has an international game. — Brooke Pryor (@bepryor) September 27, 2025

Juegos en el extranjero y expansión futura

El comisionado habló en la previa del encuentro entre Steelers y Vikings, programado este domingo en el Croke Park de Dublín, Irlanda. Se trata del primer partido de temporada regular que la NFL organiza en ese país.

Goodell recordó que la meta de la liga es llegar a 16 partidos internacionales por año. De cumplirse, cada uno de los 32 equipos tendría al menos un juego fuera de Estados Unidos por temporada.

“El objetivo es llegar a 16 partidos internacionales por temporada para que cada equipo tenga un partido internacional. Nuestro siguiente paso después de Australia, el próximo año, sea trasladar el juego a Asia. Nos tomamos muy en serio la idea de convertirnos en un deporte global”, insistió.

Además, subrayó que la NFL prepara con cuidado cada incursión en nuevos mercados. “No llegamos a un mercado hasta que hemos introducido el juego. Es muy importante tener una base antes porque entonces el juego, de alguna manera, enciende esa llama. Para ese momento sabemos que los niños juegan, que entienden el juego y creo que esa es la diferencia”, explicó.

Flag football y su impulso olímpico

Goodell también destacó la relevancia del flag football, que será parte del programa olímpico en Los Ángeles 2028. Señaló que esta modalidad permite un alto nivel de competencia y puso como ejemplo a la selección femenina mexicana, ganadora de dos de los últimos tres títulos en los World Games.

“Hablando del futuro y más allá de Los Ángeles 2028, nos ayudará. Es un deporte en el que no es seguro que el equipo estadounidense gane. Todos pueden jugar a un alto nivel, la selección femenina de México ganó dos de los últimos tres campeonatos. Tenemos 20 millones de personas jugando flag football en el mundo, es un número irreal”, puntualizó.

En la temporada 2025, la NFL programó siete partidos internacionales. El primero se disputó en Sao Paulo, seguido de este encuentro en Dublín. Más adelante, tres juegos tendrán lugar en Londres, uno en Berlín y el último el 16 de noviembre en Madrid.



*Con información de EFE



