NFL anuncia nuevos juegos en Río de Janeiro

La NFL confirmó este viernes que Río de Janeiro será la nueva sede de sus partidos de temporada regular en Brasil. El acuerdo, que garantiza al menos tres encuentros en los próximos cinco años, comenzará a partir de 2026 y refuerza el compromiso de la liga con la expansión de su marca fuera de Estados Unidos.

El anuncio llega tras el éxito que tuvieron los dos juegos disputados en São Paulo en 2024 y 2025. La estrategia dio buenos resultados tanto en asistencia como en audiencia, lo que motivó a la organización a trasladar ahora su espectáculo a un escenario emblemático: el Estadio Maracaná.

Del Allianz Parque al Maracaná: un salto en proyección

En São Paulo, la NFL debutó con un partido de la Semana 1 en 2024 entre Philadelphia Eagles y Green Bay Packers, un duelo que terminó con triunfo para los de Filadelfia por 34-29. Un año más tarde, Los Angeles Chargers superaron 27-21 a los Kansas City Chiefs, actuales campeones en ese momento. Ambos encuentros se disputaron en viernes, justo después del kickoff de la temporada.

Para 2026, el panorama será diferente. Debido a la Ley de Transmisión Deportiva de 1961, la liga no podrá programar un partido en viernes durante la Semana 1. Esta normativa impide que la NFL transmita juegos dentro de un radio de 75 millas de partidos de futbol americano universitario o de preparatoria entre septiembre y diciembre. En consecuencia, todavía no se define la fecha exacta en que Río recibirá su primer partido oficial.

El Estadio Maracaná, con capacidad para más de 70 mil personas y una historia ligada a los grandes momentos del futbol mundial, será la sede de este nuevo capítulo. Habitual casa de la selección brasileña, del Flamengo y del Fluminense, el recinto tendrá ahora el reto de adaptarse al futbol americano profesional.

La internacionalización se ha convertido en un eje estratégico de la NFL. Solo en 2025, la liga programó siete partidos fuera de Estados Unidos, incluyendo duelos en Londres, Frankfurt y, por primera vez, en Dublín. La cita en Río de Janeiro, además de ampliar la presencia en Latinoamérica, confirma que el interés por el deporte continúa creciendo en mercados no tradicionales.

Con esta decisión, la NFL no solo consolida su relación con Brasil, sino que también abre la puerta a que el futbol americano tenga un papel más protagónico en Sudamérica.



