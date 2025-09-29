Se acerca cierre de gobierno de Trump por falta de consenso en Congreso: alerta por seguridad médica

Entre acusaciones mutuas, los demócratas y republicanos no logran todavía un acuerdo para evitar el cierre de gobierno del presidente Donald Trump, debido a la falta de fondos a partir del primer minuto del 1 de octubre.

“Permítanme ser muy clara sobre la posición del presidente y de la Casa Blanca: todo lo que pedimos es una resolución de financiación limpia y de sentido común, una resolución continua para mantener abierto el gobierno”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una entrevista el lunes en Fox News.

La decisión más importante se encuentra en el Senado, donde este martes se debería votar el plan de financiamiento de siete semanas avalado en la Cámara por los republicanos

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), pidió “una negociación seria”. Hoy el presidente Trump se reúne con líderes.

“La reunión es un primer paso, pero solo un primer paso. Necesitamos una negociación seria. Ahora bien, si el presidente en esta reunión va a despotricar y a gritarles a los demócratas, a hablar de todas sus supuestas quejas y a decir esto, aquello y lo otro, no lograremos nada”, dijo Schumer en MSNBC. “Pero espero que sea una negociación seria”.

En conferencia de prensa, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (Nueva York), advirtió que se apoyará una financiación del gobierno, pero sin recortes a la seguridad médica.

“Estamos dispuestos y somos capaces de encontrar una vía bipartidista para avanzar y alcanzar un acuerdo de gasto que mantenga el gobierno abierto”, dijo Jeffries en conferencia de prensa. “Lo que no haremos es apoyar un proyecto de ley de gasto republicano partidista que continúa desmantelando la atención médica del pueblo estadounidense”.

Jeffries acusó a los republicanos a avalar un recorte a Medicaid que podría generar pérdidas de $536,000 millones a Medicare, además de una negativa para extender los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

“Como resultado, millones de estadounidenses de clase trabajadora experimentarán primas, copagos y deducibles desorbitados en un momento en que Estados Unidos”, acusó. “Los hospitales están cerrando. Las residencias de ancianos están cerrando. Los centros de salud comunitarios están cerrando, debido a las medidas de los republicanos en su gran y desagradable proyecto de ley”.

El problema, dijo, se extiende al Instituto Nacional de la Salud (NIH) y el plan de limitar la posibilidad de que los niños y las familias reciban vacunas.