Giffords Pac anuncia su respaldo a 19 candidatos electorales que promueven el control de armas

GIFFORDS PAC, la organización para la prevención de la violencia con armas de fuego fundada por la excongresista Gabrielle Giffords, anunció su respaldo a 19 defensores de la seguridad con las armas de fuego que se postulan a la reelección a la Cámara de Representantes en algunos de los escaños más disputados del país en las elecciones de 2026.

Todos los candidatos respaldados son miembros del Programa Frontline del Comité de Campaña Demócrata del Congreso.

La organización GIFFORDS PAC dijo en un comunicado enviado a La Opinión que considera que la elección de estos candidatos en las elecciones intermedias será crucial para restablecer la mayoría de legisladores que apoyan el control de armas en la Cámara de Representantes.

“Es hora de volver a centrarnos en las necesidades de las familias comunes, y eso comienza con la aprobación de las leyes de seguridad de armas significativas que los estadounidenses exigen”, declaró la excongresista Giffords.

“Nadie está mejor preparado para lograrlo que los 19 congresistas con amplia experiencia a quienes apoyo hoy. Me enorgullece apoyarlos en sus candidaturas en algunas de las contiendas más competitivas del mundo. Sus victorias serán vitales para recuperar el poder en Washington D. C. y, finalmente, crear un futuro libre del sufrimiento de la violencia armada. GIFFORDS PAC respalda con orgullo a los siguientes candidatos a la Cámara de Representantes de EE. UU., dijo Giffords en el comunicado.

Los candidatos respaldados por GIFFORDS PAC son:

Josh Harder (CA-09)

George Whitesides (CA-27)

Derek Tran (CA-45)

Dave Min (CA-47)

Jahana Hayes (CT-05)

Frank Mrvan (IN-01)

Kristen McDonald Rivet (MI-08)

Nellie Pou (NJ-09)

Gabe Vasquez (NM-02)

Dina Titus (NV-01)

Susie Lee (NV-03)

Steven Horsford (NV-04)

Tom Suozzi (NY-03)

Laura Gillen (NY-04)

Josh Riley (NY-19)

John Mannion (NY-22)

Emilia Sykes (OH-13)

Janelle Bynum (OR-05

Eugene Vindman (VA-07)

En el comunicado se destaca que “estos defensores han sido firmes defensores de leyes de seguridad de armas que salvan vidas, como la verificación universal de antecedentes, los requisitos de almacenamiento seguro, las leyes de órdenes de protección contra riesgos extremos y la financiación de programas de intervención contra la violencia comunitaria. Sus voces serán cruciales para impulsar estas políticas a nivel federal en los próximos años”.

Sigue leyendo:

· Fiscal general anuncia un grupo de trabajo para defender el derecho a portar armas

· Hay al menos tres muertos y varios lesionados en un tiroteo en Carolina del Norte

· El debate sobre la decisión de inculpar a los padres cuando sus hijos son responsables de un tiroteo en EE.UU.