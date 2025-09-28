Hay al menos tres muertos y varios lesionados en un tiroteo en Carolina del Norte

Tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas cuando un hombre a bordo de una embarcación se acercó a un bar frente al mar en Carolina del Norte el sábado por la noche y disparó en repetidas ocasiones, informaron las autoridades.

Una persona de interés está siendo interrogada en relación con el tiroteo ocurrido en American Fish Company en Southport Yacht Basin, informó la funcionaria de información pública de la ciudad, ChyAnn Ketchum.

WWAY, una estación local de Wilmington, informó que la portavoz de la ciudad de Southport dijo que un barco se acercó a American Fish Company, se detuvo y luego abrió fuego contra la gente antes de dirigirse por el Canal Intracostero hacia Oak Island.

Se desconoce la identidad de las víctimas y la gravedad de los lesionados.

Según el Departamento de Bomberos de Southport, las autoridades respondieron a informes de un tirador activo en Southport Yacht Basin en American Fish Company.

Las autoridades pidieron a los residentes evitar la zona y permanecer en sus hogares durante la investigación.

Un video tomado de una cámara en vivo fue compartido en X mostrando la presencia de autoridades en el área.

Live camera shows heavy police presence in the area pic.twitter.com/MObSb3romw — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) September 28, 2025

Southport es una ciudad en el condado de Brunswick, en Carolina del Norte, cerca de la desembocadura del río Cape Fear.

Varias agencias están respondiendo, incluida la policía y el Departamento de Bomberos de Southport, la Oficina del Sheriff del condado de Brunswick, la Oficina de Investigaciones del estado de Carolina del Norte, ATF y la Oficina del Fiscal de Distrito.

