Grupos hispanos repudian burla de Trump al caricaturizar a líder demócrata como mexicano

Donald Trump publicó un video generado por inteligencia artificial en su Truth Social criticando a los principales líderes demócratas, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, apenas horas después de haberlos recibido en una reunión en la Oficina Oval, donde uno de ellos aparece con sombrero mexicano y bigote.

Ante la burla, organizaciones latinas repudiaron que el presidente se burlara del líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, mientras de fondo, se escucha una imitación de Schumer diciendo: “Ya ni los negros quieren votar por nosotros. Hasta los latinos nos odian. Necesitamos nuevos votantes, y si les damos a todos estos migrantes ilegales atención médica gratuita podríamos atraerlos a nuestro lado para que voten por nosotros”.

La Federación Hispana, la Fundación Victoria Latina, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Mi Familia Vota, UnidosUS y Voto Latino criticaron el video alterado, tras una reunión con Trump para extender el presupuesto que podría generar el cierre parcial del gobierno.

“Atacar a la comunidad latina no solo es irresponsable, sino también reprensible e inapropiado para la Presidencia”, dijeron las organizaciones en una declaración conjunta.

Los grupos se mostraron preocupados por el uso de la IA por parte de la Administración Trump para “amplificar estereotipos de odio”.

Advirtieron que el clip difundido hoy no solo es imprudente, sino que constituye “un acto de desinformación diseñado para estigmatizar” aún más a los latinos, en especial a los niños, cuando las tensiones que enfrenta la comunidad, impulsadas por las políticas y la retórica de Trump, están en su punto más alto.

No obstante, los grupos dijeron que sin importar cuántas veces “políticos malintencionados” intentan marginar a los hispanos la lucha por obtener el lugar que le corresponde a esa comunidad continuará.

Por su parte, Jeffries respondió a Trump en la red X asegurando que “el racismo no lo llevará a ninguna parte” y le exigió “cancelar los recortes, bajar el costo de vida y salvar la sanidad”. Y añadió: “No nos vamos a rendir”.

Mientras Schumer replicó: “Si usted cree que el cierre de Gobierno es una broma, solo demuestra lo que todos sabemos: no sabe negociar. Solo sabe hacer berrinches”.

