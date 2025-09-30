La Kindle Scribe se renueva y estrena pantalla a color

Amazon ha sorprendido al público al presentar la totalmente renovada línea Kindle Scribe, marcando una nueva era para sus lectores electrónicos. En este lanzamiento, el protagonista es el nuevo Kindle Scribe, que ahora forma parte de una gama de dispositivos donde la innovación y la productividad son el centro.

La gran sorpresa ha sido la llegada del primer Scribe a color, conocido como Kindle Scribe Colorsoft, que representa la perfecta combinación entre la generación previa de Kindle Scribe y el mítico Kindle Colorsoft, integrando lo mejor de ambos mundos.

Nueva generación: diseño, rendimiento e inteligencia

El diseño del nuevo Kindle Scribe es uno de sus mayores atractivos visuales. El dispositivo presenta un cuerpo ultrafino de apenas 5,4 mm y un peso de 400 gramos, lo que lo convierte en uno de los lectores más livianos del mercado actual. La pantalla antirreflejos de 11 pulgadas simula las proporciones de una hoja de papel, brindando una experiencia sumamente natural para escribir, tomar notas o revisar documentos completos. Además, el dispositivo presume de ser un 40% más rápido al pasar páginas o escribir, gracias a su nuevo chip de cuatro núcleos y una memoria mejorada junto con la tecnología de pantalla Oxide.

Entre las características más notables, destaca el sistema de iluminación frontal con LED miniaturizados, que permite una iluminación uniforme y un marco ultra estrecho. El cristal texturizado genera una ligera fricción en el lápiz, muy diferente a la sensación resbaladiza que suelen ofrecer las tablets convencionales, lo que ayuda a que escribir se sienta como hacerlo sobre papel real.

En cuanto a la experiencia de escritura y dibujo, el Kindle Scribe Colorsoft lleva esto un paso más allá. Estrena la tecnología Colorsoft personalizada, que utiliza un filtro de color y una guía de luz con LED de nitruro para realzar el color sin perder detalles ni fatigar la vista. El nuevo motor de renderizado de color garantiza trazos súper fluidos y naturales, permitiendo elegir entre diez colores de lápiz y cinco resaltadores diferentes. Además, la herramienta de sombreado facilita crear degradados suaves y controlar la profundidad en cualquier arte que se haga desde el Kindle Scribe.

Funcionalidad, inteligencia artificial y productividad

No todo es hardware; el software también recibe una actualización de gran nivel. Por primera vez, la línea Kindle Scribe integra funciones de inteligencia artificial en sus cuadernos digitales. Ahora, es posible realizar búsquedas naturales en los cuadernos y obtener resúmenes generados por IA, agilizando el acceso a información clave. Además, el dispositivo es compatible con Google Drive y Microsoft OneDrive para importar archivos con facilidad, y permite exportar documentos en PDF con anotaciones.

Para los usuarios que trabajan en ambientes colaborativos, las notas pueden enviarse a OneNote, facilitando aún más la gestión de información. También se ha incluido la opción “Enviar a Alexa”, que llegará próximamente, y permitirá mantener conversaciones sobre los documentos y notas almacenados en el Kindle Scribe.

La nueva página de inicio añade un sistema de “Quick Notes”, ideal para capturar ideas al instante; junto a esto, toda la línea permite organizar libros, documentos y cuadernos en carpetas personalizables. Todo esto, sin distracciones de aplicaciones o notificaciones ajenas al mundo de la lectura y la escritura digital.

Y como plus, los compradores reciben tres meses de suscripción a Kindle Unlimited, junto con las últimas funciones inteligentes para lectura, como “Story So Far” (que resume solo hasta el punto que el lector ha avanzado, sin spoilers) y “Ask this Book” (permite consultar dudas sobre personajes o escenas sin estropear la trama).

Precio, disponibilidad y accesorios

El Kindle Scribe estará disponible en Estados Unidos a finales de este año, donde se podrá adquirir desde $499,99 dólares. Por su parte, el Kindle Scribe Colorsoft, el modelo a color, tendrá un precio de $629,99 dólares. Para aquellos que prefieran una versión sin luz frontal, esta alternativa estará disponible a principios del próximo año por $429,99 dólares. Todos incluyen el nuevo lápiz táctil, con una textura y ergonomía mejorada, que se conecta magnéticamente para evitar perderlo y nunca necesita recargarse.

Además, Amazon ofrece una gama de accesorios premium, incluyendo fundas tipo folio en cuero vegetal (con variantes tipo cuaderno ejecutivo), que prometen calidad y protección para el nuevo dispositivo.

La disponibilidad internacional está confirmada: tanto el Kindle Scribe como el modelo Colorsoft llegarán al Reino Unido y Alemania a principios del próximo año. Sin duda, la nueva línea Kindle Scribe transforma la experiencia de lectura y escritura digital y se perfila como uno de los lanzamientos más importantes de Amazon en la escena tecnológica de 2025.

