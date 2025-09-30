Persecución policial en Houston termina con camión estrellado en un complejo de apartamentos

Una persecución policial terminó con un camión de carga incrustado en un complejo de apartamentos en el vecindario de Trail Hollow Drive, en el área de Memorial al oeste de Houston, de acuerdo con las autoridades de Texas.

El Departamento de Policía de Houston (HPD) informó que todo comenzó en la intersección de Katy Freeway y Brittmore, donde agentes intentaron detener a un conductor con múltiples órdenes de arresto por delitos graves.

Minutos de pánico en el vecindario

Al no detenerse, el hombre emprendió una huida a gran velocidad que puso en riesgo a decenas de niños que regresaban a casa en un autobús escolar.

“No dejaron bajar a los estudiantes… yo me refugié con mi nieto en la casa”, relató Alejandra Hernández, vecina de la zona, a Telemundo.

Durante la persecución, el sospechoso embistió vehículos oficiales en reversa, lo que obligó a un agente a abrir fuego.

Arresto y traslado al hospital

El camión terminó incrustado contra la cerca de un complejo residencial. El hombre trató de escapar a pie, pero fue localizado por la brigada canina y arrestado tras esconderse en el primer piso de una vivienda.

Según la policía, el detenido —un hombre de poco más de 30 años con historial criminal— intentó cortarse la muñeca tras su captura, por lo que fue trasladado a un hospital bajo custodia.

Oficiales heridos y vecinos atemorizados

Dos oficiales resultaron con heridas leves y fueron llevados a un centro médico.

Vecinos del área aseguraron que la situación fue inédita para la comunidad. “Correr por mi vida, buscar seguridad… me sentí afligida”, dijo Angie Weber, madre soltera que vive en el complejo.

Las autoridades confirmaron que el caso sigue bajo investigación. No se reportaron víctimas civiles en el incidente.

