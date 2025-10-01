Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de octubre de 2025

ARIES

Este inicio de mes te va a traer más pensativo que nunca, como cuando te quedas viendo al vacío después de comerte tres tacos de tripa y todavía quieres el cuarto. Los movimientos astrológicos van a mover tus emociones y tu cama, así que si tienes pareja, aprovecha porque vienen días de aflojar a finales de semana y no precisamente la cartera. Si sientes que tu pareja anda distante, no es cosa de brujería ni de la vecina, haz memoria y piensa qué tanto has invertido en tiempo y detalles, porque el amor no se alimenta de puro regalo ni de likes, se alimenta de presencia.

En la salud, aguas con las de harina y con el “échame otro al pastor” porque lo que suba ahora, en diciembre ni con la dieta del atún se te baja. En amistades, cuidado, porque algunos nomás aparecen cuando ocupan algo y desaparecen cuando tú necesitas. Mejor cuida tu imagen y tu energía porque una persona importante podría decepcionarte si no pones límites.

Te vas a topar con la verdad de un chisme que no querías creer, pero que la vida misma te va a restregar en la cara. Ahí vas a aprender que ojos que no ven, redes sociales que lo publican. Vienen cambios fuertes en tu vida, así que no te me apendejes con tentaciones que te pueden costar caro. Recuerda que “más vale decir aquí corrió que aquí quedó”, porque no todo lo prohibido vale la pena.

TAURO

Tú eres bien de soltar el buche sin que te lo pidan, pero ya es hora de que te amarres la boca porque no toda la gente es de fiar. Te encanta platicar tus secretos más escondidos y luego andas chillando porque se convirtieron en chisme de vecindad. Vienen cambios en tu forma de tratar a cierta gente y será justo, porque ya te cayó el veinte de quién te suma y quién solo te chupa energía.

Aléjate de amistades amargadas, esas que ni ellas se aguantan, porque tu aura se contamina más rápido que tortilla en aceite viejo. Si no te cuidas, terminarás cargando la nube negra de otros y al final del día ni ganas de levantarte tendrás. En el amor, se avecina reencuentro con un ex, y no me preguntes si volverá la llama porque tú ya sabes que “donde hubo fuego, cenizas quedan”… nomás no te me enredes otra vez en la misma telaraña.

Un viaje se aproxima y traerá sorpresas bonitas, además de la posibilidad de un nuevo amor que nacerá por medio de una amistad. Eso sí, si tienes pareja, aprende a respetar y confiar; de nada sirve estar ahí con el Jesús en la boca y el veneno en la mente. Si no hay confianza, más pronto que tarde acabarás perdiendo tu tiempo. Recuerda que el amor sano no se ruega, se disfruta.

GÉMINIS

Tú solito te buscas el pleito y luego dices que eres víctima. Si tienes pareja y todo marcha bien, no la riegues con tus escenas de celos. No andes buscando tres pies al gato cuando sabes que tiene cuatro. Tu costumbre de picarle el buche a tu pareja podría provocar discusiones por puras cosas del pasado que ya ni al caso.

En lo laboral, llegará una oportunidad que te pondrá a temblar de indecisión, pero no le des tantas vueltas: agarra el toro por los cuernos y escucha tu corazón, porque ni Google Maps te dará la dirección correcta si dudas tanto. Tu intensidad y forma directa de decir las cosas hacen que más de un envidioso se retuerza, pero mira, que se les resbale, tú sigue siendo como eres, que quien te quiera lo hará completo, con tu locura incluida.

El dinero fluye, pero acompañado de estrés, jale pesado y mortificaciones que te dejarán bien rendido. Eso sí, también con billete extra que te ayudará a cerrar el mes con más tranquilidad. En lo sentimental, deja de llorarle al que ya se fue, porque quien no quiso estar contigo simplemente no tenía lugar en tu vida. El amor nuevo se acerca y tú estarás listo o lista para recibirlo sin esas tormentas en vasos de agua que tanto te encantan.

CÁNCER

Tu estabilidad emocional va a depender más de tus ganas que de la suerte. Si no te pones las pilas, seguirás igual que siempre: aconsejando a todos mientras tu vida anda hecha bolas. Antes de dar lecciones de amor, ordena tu casa interna, porque te encanta opinar de todo pero basta que te mencionen lo tuyo para que te me pongas más brava que Niurka.

Pon atención a tus sueños, porque estos días revelarán mensajes que te dejarán frío como beso de suegra. En lo laboral vienen cambios positivos y hasta un viaje inesperado. También la suerte te sonríe en juegos de azar, pero no te emociones con gastar todo en un rasca y gana, que la suerte también se administra.

En el amor, la vida pondrá frente a ti a alguien especial que te ayudará a perder miedos y a creer otra vez. Eso sí, no corras, que los tiempos de Dios son perfectos, y lo que es para ti ni aunque lo escondan se te quita. Algún asunto del pasado podría regresar para querer desestabilizarte, pero ya aprendiste que lo que no suma, se resta solito.

Este es el momento ideal para empezar de cero, para mostrar quién eres y de qué estás hecho. Deja que el mundo lo vea, pero sobre todo demuéstratelo a ti. Recuerda, hijo o hija de la Luna, que no hay mejor inversión que tu propia felicidad.

LEO

Este mes te trae más confundido que niño en piñata sin venda. En el amor vas a estar con sentimientos encontrados, como viviendo entre dos casas con puertas abiertas: podrías empezar a desarrollar interés por dos personas al mismo tiempo y ahí sí, cuidado, porque el que mucho abarca poco aprieta y podrías terminar como el perro de las dos tortas, sin ninguna.

Se vislumbra la posibilidad de un cambio de residencia, y aunque al principio te dé miedo mover tus muebles y recuerdos, será lo mejor para ti. Una nueva amistad llegará a tu vida y te abrirá los ojos de cosas que antes no veías, de esas verdades que nadie se atreve a decirte pero que necesitas escuchar. Recuerda: la gente no te mantiene ni te da de comer, así que ya estás grandecito para seguir viviendo de lo que otros opinen o te quieran dar como migajas.

Sentirás la necesidad de pedir perdón a una amistad que dejaste lastimada hace tiempo; hazlo, que al final quien pide perdón no pierde nada, al contrario, se libera. Viene un evento social donde podrías terminar encamado con una amistad, pero aguas, porque podrías enredarte sentimentalmente y al final esa persona no corresponderte como tú quisieras. Antes de entregarte, asegúrate de que también quieran construir contigo y no nomás pasar el rato.

VIRGO

Ya estuvo bueno de vivir con los ojos vendados. Octubre llega con lecciones bien claritas: aprende de tus errores, pero sobre todo aprende a enfocarte en lo que sí vale la pena. No te me dejes llevar por chismes de vecindad ni por la comadre mitotera que solo viene a desestabilizarte. Una expareja anda dándole vueltas a tu recuerdo y podrías hasta soñar con él o ella, no te me confundas con señales falsas.

Si tienes pareja, controla tu carácter, porque sueles traer pleitos del pasado al presente como si fueran maletas de viaje, y así no se puede avanzar. Recuerda que la vida se vive una vez, no dejes para mañana lo que puedes disfrutar hoy. Ponte las pilas, porque en estos días andarás como brujo o bruja, adivinando las intenciones de las personas con solo verlas. Esa intuición será tu arma más fuerte, úsala para poner en su lugar a los que te han estado metiendo zancadilla.

Si alguien te mandó al demonio, agradece y empieza de nuevo, porque el rechazo también es protección. Habla más con tu familia, arregla los malentendidos antes de que se hagan tormenta, porque si no los aclaras, podrían explotar como olla exprés. Y si tienes pareja, bájale a tus exigencias, porque no siempre es el otro el que tiene que cambiar, muchas veces eres tú quien debe ceder tantito.

LIBRA

A ti te encanta vivir mirando el retrovisor, pero ya es hora de que enfoques tus ojitos en el presente, porque el ayer ya no vuelve y si no avanzas, se te va el tren. Ten cuidado con traiciones y desamores si tienes pareja, porque podrías descubrir que alguien no es tan leal como aparenta. Hay una persona que te tiene más envidia que vecina viendo estrenar carro, y si no pones límites, podrías meterte en líos innecesarios.

Deja de andar contando tus cosas a quien no merece, porque no todos saben guardar secretos. Dentro de tu familia o círculo cercano viene noticia de embarazo y también un rompimiento que sacudirá el ambiente. Recuerda que cada quien hace con sus nachas lo que quiere, así que no critiques tanto a tus amistades; ellas disfrutan la vida como les da la gana, y tú también deberías aprender a hacerlo.

La suerte va a estar bien perra contigo: podrías encontrarte dinero tirado o recibir un pago atrasado que te ayudará a resolver pendientes. Además, se viene un reencuentro familiar que te llenará de nostalgia y emoción. Te toparás con alguien que hace tiempo no ves y eso removerá sentimientos guardados. Una amistad podría ponerse celosa de ti, porque en el fondo tiene sentimientos que nunca te confesó. Aguas con eso, porque la línea entre amistad y atracción se puede borrar rápido.

ESCORPIÓN

Octubre viene con encuentros especiales, sobre todo con una persona que marcó mucho tu vida. No dejes que ese reencuentro te saque de balance ni que te vuelva a poner en donde tanto trabajo te costó salir. Ten mucho cuidado con dos amistades de piel blanca que además de ser bien fáciles, andarán hablando mal de ti, soltando chismes que ni al caso.

Se viene una fiesta donde recibirás una noticia que te llenará de ilusión, pero al mismo tiempo cuidado con alguien del sexo opuesto que podría querer meterte en un lío de faldas o pantalones. Si tienes pareja, no andes prendiendo el boiler en casa ajena, porque aunque creas que nadie se da cuenta, todo se sabe.

Si tu pareja está a distancia, la relación podría ponerse en duda, porque por mucho tiempo y dinero que se invierta, quizá esa persona no esté dispuesta a sacrificarse más. Reflexiona si vale la pena seguir ahí. En lo económico, podrías perder uno o dos kilitos y al mismo tiempo se abren oportunidades de negocio o ingreso extra que traías en mente desde hace rato.

No es momento de mendigar amor, cariño ni atención. La prioridad eres tú y tu felicidad, no lo que otros quieran darte a medias. Aprende a poner tu corazón en su lugar: el amor bonito llega cuando dejas de rogar.

SAGITARIO

Octubre viene con pruebas en el amor. Si tienes pareja, es momento de dar un paso más grande: puede ser vivir juntos, formalizar o simplemente echarle más ganas a la relación. Eso sí, la clave está en la actitud de los dos; no sirve de nada que uno empuje y el otro se haga el dormido.

Tu buen humor es tu carta fuerte, atraes como imán a la gente, pero aguas, no abuses, porque también hay quienes se incomodan con esa energía tan intensa. En lo laboral, discusiones y comentarios p3ndejos estarán a la orden del día, pero no pierdas el tiempo contestando, mejor que se te resbalen como agua en sombrilla. Viene la pérdida de una amistad por malentendidos, y aunque te duela, agradece, porque más vale solo que mal acompañado.

Un familiar lejano se acercará más a la familia, y tú tendrás que poner orden para que no revivan viejas broncas. No andes opinando donde no te llaman, porque podrías salir raspado. En la intimidad, recuerda el consejo de señora sabia: en la calle, decente; en la cama, perris. Así se mantiene vivo el fuego, pero tampoco lo uses como excusa, porque si el amor no está parejo, ni con eso se arregla.

Podrían presentarse trámites o un cambio de domicilio que te dará otro aire. Y lo más importante: no dejes que chismes de trabajo o de tu familia te alteren. Sagitario, el que vive de chismes vive de migajas, y tú naciste pa banquete completo.

CAPRICORNIO

Este mes tu corazón va a andar más inquieto que niño en misa. Cuidado con enamorarte rápido de una nueva amistad, porque aunque esa persona te haga sentir mariposas, la realidad podría ser que ya tiene pareja y tú te quedes nomás como plato de segunda mesa. Aprende a observar antes de entregarte.

Cuídate también al andar en la calle, porque las prisas y los descuidos podrían traerte un susto. En lo laboral habrá mejoras, y la visita de una amistad de tierras lejanas te pondrá de buenas. En el amor, podrían aparecer varios al mismo tiempo, y si no mides tus pasos, acabarás en enredos de telenovela, quedando como el perro de las dos tortas.

Tu boquita es tu peor enemiga, aprende a callar cuando no sabes la historia completa, porque por andar opinando sin fundamento podrías quedar en ridículo o, peor aún, meterte en broncas serias. Recuerda que tú no naciste para rogarle a nadie, al contrario, los demás deberían valorarte y hasta rogarte.

Se vienen días de nostalgia, recordando a alguien de tu pasado que marcó tu vida. Está bien llorarle tantito, pero no te estanques ahí, porque lo que se fue ya no regresa. Si tienes pareja, cuida tus cambios de humor, porque tus enojos podrían afectar la relación y hasta apagar la llama. Sé más consciente de tus emociones y aprende a hablar antes de explotar.

ACUARIO

Este inicio de mes te va a poner como consejero de medio mundo, porque se acerca a ti una amistad que acaba de pasar por un rompimiento y buscará tus palabras. Ojo, porque tu consejo podría pesar más de lo que imaginas, así que habla con el corazón, no con el hígado.

Un chisme sobre alguien de tu pasado te va a llegar, pero no tiene por qué afectarte, porque ya quedó atrás. En vez de engancharte, toma aire y sigue avanzando, porque ahora es tu tiempo de demostrar hasta dónde puedes llegar. Octubre te dará la oportunidad de mostrarte positivo y fuerte, y si lo aprovechas, lograrás cosas grandes.

Eso sí, ya no aguantes lo que no tienes que aguantar. Bastante tienes con tu carácter voluble como para estar soportando a gente que nada más te resta. Vas a andar con la lengua suelta, diciendo tus verdades sin filtro, y está bien, siempre y cuando no lastimes a los que sí te quieren. Porque una cosa es poner límites y otra muy distinta es destruir puentes que algún día podrías necesitar.

Los chismes estarán más cargados que panadería en la mañana, y vendrán de personas que ni imaginabas. La recomendación es clara: mándalos lejos, que no se paga renta con lo que digan los demás. Acuario, tú no naciste pa complacer al mundo, naciste pa brillar a tu modo.

PISCIS

A ti te gana la desesperación cuando no ves resultados rápidos, pero acuérdate que lo único que cae del cielo es la lluvia… y a veces ni eso. Ponte las pilas, porque lo que deseas está por cumplirse si trabajas con constancia.

No hagas inversiones tontas en este mes, porque lejos de ayudarte, podrían dejarte bien atorado. En las noches te pega la melancolía, recordando lo que no fue, pero entiende que la vida es una y no vale la pena desperdiciarla en lamentos. Es momento de visualizar tu futuro con claridad, porque tu mente tiene más poder del que crees, y si lo enfocas bien, atraerás justo lo que necesitas.

En el amor, si tu pareja ya no te hace sentir como antes, es momento de hablar claro y de ver qué está pasando, porque si no hay chispa ni ganas, estás perdiendo el tiempo. Y si estás soltero, es hora de mandar lejos a toda esa bola de gente que solo te estorba y que no te deja avanzar. Tu vida necesita menos drama y más acción real.

Cuida tu salud, porque cambios en la alimentación podrían provocarte dolores o malestares estomacales. Hazle caso a tu cuerpo, no todo lo que se te antoja te hace bien. También hay chance de un viaje o incluso un cambio de residencia que abrirá nuevas oportunidades. Piscis, la vida te está diciendo: “muévete, porque lo que quieres no te va a llegar hasta la puerta de tu casa”.