Investigan intento de homicidio de madre contra sus tres hijos en Texas: familia rescatada de un estanque

Una madre y sus tres hijos fueron rescatados de un estanque en su propiedad de 300 acres en Liberty County, Texas, y permanecen hospitalizados, dos de ellos en estado crítico. El sheriff investiga las circunstancias del caso y pide no sacar conclusiones apresuradas mientras se indaga si la mujer intentó lastimar a los menores.

El lunes a las 6 de la mañana, el padre de los niños llamó al 911 para reportar un posible ahogamiento. De acuerdo con su versión, su esposa habría intentado lastimar a los tres hijos en el estanque de la finca familiar.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a los menores empapados y a la madre aún en el agua. Fueron los oficiales quienes finalmente lograron sacarla.

El capitán David Meyers, de la Oficina del Sheriff del Condado de Liberty, explicó que el padre escuchó gritos en el patio delantero y salió corriendo hacia el estanque.

Estado de salud de la madre y los niños

La madre y su hija de 11 años fueron trasladadas en helicóptero a un hospital y permanecen en estado crítico. Los otros dos niños, una adolescente de 15 años y un niño de 6, fueron llevados en ambulancia y se espera que se recuperen.

“La joven de 15 años está estable, hablando, pero muy cansada”, dijo Meyers. “Hoy sufrió un incidente traumático que involucró a sus hermanos y padres”.

El caso ha sacudido a la comunidad de Dayton. Johnie Hurd, vecino colindante, aseguró que en cinco años rara vez había visto a la familia.

“Se mantenían apartados. Nunca los vi durante el día. Al inicio, el padre fue cordial cuando le corté el césped como un gesto de vecindad, pero en los últimos meses no los he visto”, relató a ABC 7.

Pistas bajo investigación

La familia adquirió la propiedad en 2017 tras mudarse de Cypress y construyó allí una casa y un estanque. Según las autoridades escolares, ninguno de los tres menores estaba inscrito en la escuela de Dayton, aunque aún se desconoce la razón.

El sheriff confirmó que en años recientes se atendió una llamada de posible asalto en esa misma finca, aunque no está claro si involucró a los actuales residentes.

Meyers enfatizó que no se descarta a ninguno de los padres y que aún no se ha determinado un móvil. “Es un caso extraño e impactante”, dijo.

Los Servicios de Protección Infantil informaron que, por el momento, no han asumido la custodia de los menores. Se desconoce si serán devueltos al padre o reubicados tras recibir el alta médica.

La Oficina del Sheriff reiteró que el caso sigue abierto y pidió paciencia a la comunidad mientras avanzan las investigaciones.

