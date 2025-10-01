Suspenden a agente de Carolina del Sur tras apuntar con arma a un grupo de adolescentes

La División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur está investigando un incidente en Hilton Head Island que llevó a la suspensión de un ayudante del sheriff.

Como consecuencia, un agente de Carolina del Sur fue suspendido sin goce de sueldo después de que un video lo mostrara apuntando con un arma a un grupo de adolescentes en Hilton Head Island.

Esto ocurre después de que un video publicado en las redes sociales muestra al agente fuera de servicio, que no ha sido identificado públicamente, apuntando con un arma a un grupo de adolescentes en su vecindario.

El incidente ocurrió en la comunidad de Squiresgate, un barrio pequeño y unido en Hilton Head Island. Los residentes describen la zona como típicamente tranquila, pero el suceso ha generado inquietud en muchos.

🇺🇸 On Sep. 28, an off-duty Beaufort County Sheriff's deputy in Hilton Head Island, South Carolina, was suspended without pay after drawing his gun on a group of teens during a confrontation in the Squiresgate neighborhood.



Viral videos showed the deputy, in a sheriff's vest,… pic.twitter.com/DZQKuvSnLc — World In Last 24hrs (@world24x7hr) October 1, 2025

Según medios locales, no está claro cómo comenzó el altercado, pero se puede ver al agente acercándose con su arma desenfundada.

Alguien dice: “¡Llama a la policía!” y el agente interrumpe, mientras responde: “Soy la policía”.

Luego, el agente le quita una bolsa a uno de los muchachos y se produce una pelea, y el agente saca su arma nuevamente.

Los adolescentes gritan: “Para” y “ayuda”.

No se ha revelado el nombre del agente. La oficina del sheriff local afirma que fue suspendido sin goce de sueldo y que le retiraron la placa y el arma.

Los funcionarios locales ahora están investigando para determinar si se deben presentar cargos criminales.

Los vecinos dicen que la comunidad ha tenido un problema persistente de adolescentes que ingresan al vecindario y causan problemas.

Incluso, un residente local dijo que uno de los adolescentes le mostró un arma a un vecino.

Pero otro residente dijo que no había nada que los chicos pudieran haber hecho para justificar la reacción del agente.

Así, la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort está a cargo de la investigación sobre posibles violaciones administrativas y posibles violaciones penales.

