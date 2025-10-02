Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 2 al 8 de octubre

Jueves 2

Saborear a Japón

Looks Delicious! Exploring Japan’s Food Replica Culture, que se muestra en la Japan House (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles), está dedicada a las icónicas y elaboradas réplicas de alimentos de Japón, conocidas como shokuhin sampuru. Entrada gratuita. Termina el 25 de enero. Informes japanhousela.com.

Foto: Victoria Infante

Frankenstein en el Segerstrom Center

El Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa) presenta Frankenstein, con el San Francisco Ballet. Se trata de la interpretación de la obra de ficción de terror más famosa del mundo, la novela del siglo XIX de Mary Shelley convertida en una pieza de baile. Funciones hasta el domingo. Boletos desde $59. Informes scfta.org.

Frankenstein 18 pub, 2017, act 3, creature, dancer solo, publicity, fy25 Vitor Luiz in Scarlett’s Frankenstein // © Erik Tomasson

Viernes 3

Arturo O’Farrill en el Nimoy

El teatro The Nimoy (1262 Westwood Blvd., Los Angeles) presenta en concierto a Arturo O’Farrill and the Afro Latin Jazz Ensemble, un artista cuyo sonido está impregnado de las tradiciones del jazz latino. Viernes a las 8 pm. Boletos desde $38. Informes cap.ucla.edu.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Carved en Descanso Gardens

Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge) celebra a partir de esta semana Carved, el evento de Halloween con linternas de calabaza luminosas, enormes calabazas talladas a mano e instalaciones de luces. Del viernes al 30 de octubre. Boletos desde $10. Informes descansogardens.org.

Foto: Descanso Gardens

La Nona en la Bilingual Foundation of the Arts

La Bilingual Foundation of the Arts (3540 N. Mission Rd., Los Angeles) presenta La Nona, una comedia de humor negro que sigue a una familia en apuros, agobiada por su insaciable abuela, la Nona. Alterna en inglés y en español. De viernes a domingo del 3 al 19 de octubre. Boletos desde $35. Informes bfatheatre.org.

Foto: BFA

Sábado 4

Jaws en español en el museo Academy

El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) está ofreciendo recorridos en español de la nueva Jaws: The Exhibition, el primer sábado de cada mes; el primero será este sábado. Boletos desde $15; gratis menores de 17 años. Termina el 26 de julio de 2026. Informes academymuseum.org.

Foto: Academy Museum

Fiesta en el museo Hammer

El museo Hammer (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles) realizará una fiesta de inauguración gratuita para celebrar la última edición de Made in L.A., la exposición bienal que presenta a artistas de Los Ángeles. habrá sesiones de DJ y acceso a las galerías. Sábado 8 a 10 pm. Entrada gratuita. Informes hammer.ucla.edu.

LA Real en la Eastern Projects Gallery

LA Real, del artista chicano Ernesto de la Loza, concluye este fin de semana en la Eastern Projects Gallery (900 N. Broadway Suite 1090, Los Angeles). En la recepción de clausura, De la Loza ofrecerá una charla. La exposición reúne una gran gama de obras, entre pinturas íntimas al aire libre, murales monumentales, retratos y material de archivo. Sábado de 5 a 8 pm. Evento gratuito. Informes easternprojectsgallery.com.

Foto: Eastern Projects Gallery

Domingo 5

Concierto de Dareyes de la Sierra

Dareyes de la Sierra, intérprete de música sierreña, se encuentra de gira por primera vez en Estados Unidos con el tour Redención, que presentará en el teatro Belasco (1050 S. Hill St., Los Angeles) por una sola noche. Domingo a las 8 pm. Boletos desde $30. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Miércoles 8

Salida nocturna en LACMA

La Night Out en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) está de vuelta con exposiciones nuevas. Los visitantes podrán explorar las galerías al aire libre y relajarse con amigos y familiares bajo las estrellas. Habrá música de DJ y comida y bebidas a la venta. Admisión gratuita. Miércoles a las 7 pm. Informes lacma.org.