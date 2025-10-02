Apple elimina las aplicaciones de rastreo de avistamientos de ICE tras presión de Trump

Apple anunció el jueves por la noche la eliminación de ICEBlock y otras aplicaciones de su App Store que permiten compartir de forma anónima avistamientos de redadas realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La medida se tomó tras la presión ejercida sobre Apple por la fiscal general Pam Bondi, y en medio de la controversia sobre la agresiva aplicación de la ley de inmigración por parte de agentes del ICE y otras autoridades de la administración Trump.

El FBI declaró la semana pasada que un hombre armado cuyo ataque a una instalación del ICE en Dallas provocó la muerte de dos inmigrantes detenidos y heridas a un tercero, había buscado recientemente aplicaciones que rastreaban la presencia de agentes del ICE.

El hombre armado, Joshua Jahn, pretendía matar a agentes del ICE en el ataque, que terminó con él mismo suicidándose, según informaron las autoridades.

“Creamos la App Store para que sea un lugar seguro y confiable para descubrir aplicaciones”, declaró Apple en un comunicado enviado a NBC News el jueves.

“Con base en la información que hemos recibido de las fuerzas del orden sobre los riesgos de seguridad asociados con ICEBlock, la hemos eliminado junto con otras aplicaciones similares de la App Store”, dijo la compañía.

Fox Business fue el primero en informar sobre la eliminación de ICEBlock y otras aplicaciones similares por parte de Apple.

ICEBlock ha sido descargada más de un millón de veces desde su lanzamiento este año, según datos proporcionados a NBC News por la empresa de seguimiento de aplicaciones Appfigures.

La aplicación alcanzó un máximo de casi 114,000 descargas en un solo día, el 1 de julio, un día después de que un artículo de CNN sobre la aplicación generara críticas por parte de la administración Trump.

ICEBlock no implica compartir información personal sobre los agentes, pero notifica a las personas dentro de un radio de 5 millas de avistamientos.

Bondi, en una declaración a Fox News Digital el jueves, dijo: “Hoy contactamos a Apple para exigirle que elimine la aplicación ICEBlock de su App Store, y Apple así lo hizo”.

“ICEBlock está diseñado para poner en riesgo a los agentes de ICE simplemente por hacer su trabajo, y la violencia contra las fuerzas del orden es una línea roja intolerable que no se puede cruzar”, declaró Bondi.

“Este Departamento de Justicia seguirá haciendo todo lo posible para proteger a nuestros valientes agentes del orden público federal, que arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguros a los estadounidenses”, afirmó la fiscal general de EE.UU.

