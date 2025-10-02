Jon y Mikaela Secada: juntos por primera vez en ‘Unforgettable’

El nuevo disco de Jon Secada, “Fascination”, estaba terminado cuando su publicista le sugirió incluir otro dueto, nada menos que con su hija Mikaela Secada, cuya carrera artística se ha ido consolidando en el mundo de Broadway desde hace varios años.

Jon estuvo de acuerdo pero creyó que tendría que ser para un disco futuro. Sin embargo, la fecha del lanzamiento del álbum se pospuso y el cantante pensó que sería buena idea agregar la colaboración con su hija, quien para entonces tenía una ventana libre entre los proyectos que estaba realizando en Nueva York.

“Se lo comenté al productor y a [el pianista] Gonzalo Rubalcaba, y encontramos que era una buena idea hacer esa canción, incluirla en el disco”, dijo el artista. “Y llamé a Mikaela, y gracias a Dios que pudimos cuadrar, traerla de Nueva York [a Florida] un par de días y grabar la canción”.

Padre e hija interpretaron juntos “Unforgettable”, el clásico de Nat King Cole, acompañados del espléndido piano de Gonzalo Rubalcaba, quien acompañó a Jon en “Fascination”, uno de los discos concepto que el intérprete ha grabado en los últimos años.

En este álbum, Jon también incluyó duetos con el mandolinista brasileño, Hamilton de Holanda; la cantante cubana, Aymée Nuviola, y el maestro venezolano del cuatro, Jorge Glem.

Se trata de la primera vez que Mikaela, de 26 años, graba un tema en un estudio, puesto que su carrera se ha desarrollado principalmente en los escenarios de Broadway; recientemente interpretó a la novia de Marty McFly en “Back to the Future” y actualmente es Diana Morales en “A Chorus Line” en Connecticut.

En una entrevista por separado, Mikaela dijo que le tomó tiempo decidir cantar ese dueto con su padre porque ella sabe el gran renombre de Jon Secada en el mundo de la música pop, pero que fue hasta que se graduó de la carrera de teatro musical y pasó por varios escenarios cuando se sintió lista para grabar junto a su padre.

“Él me respetó como una profesional en el estudio, y eso significa mucho para mí”, dijo. “Fue una gran experiencia”.

El nuevo disco de Secada es el tercero de una serie “que tiene que ver con lo que yo quería hacer”, dijo. El primero fue un disco tributo a Benny Moré y el segundo fue “Solos”, en donde también participó Gonzalo Rubalcaba y que homenajeó a compositores de temas muy famosos del Caribe y América Latina.

“Estos son discos de concepto que siempre me han gustado y he querido explorar”, dijo, “He disfrutado 33 años de lo que es una carrera increíble en el pop internacional, pop latino, pop norteamericano, y ahora estoy explorando otra parte de lo que son mis influencias”.

Esta no será la última vez que Jon y Mikaela canten juntos, dijo el cantante. Están conversando para hacer otras grabaciones que tienen que ver con la clase de nostalgia de “Unforgettable”. Además al padre le gustaría producirle un disco a su hija.

Pero todo tendrá que esperar porque Mikaela tienen un plan muy importante y toda la familia estará muy ocupada con los preparativos.

“Mi hija se casa el año que viene, o sea que estamos esperando su matrimonio, su unión con su compañero, [y estamos] esperando tener nietos y todo lo demás”, dijo. “Y de ahí pa’lante ya, ¿qué más hay?”.