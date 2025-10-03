Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy viernes 3 de octubre de 2025, con premio de $520 millones de dólares

Hoy viernes se realizó una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 3 de octubre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $520 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los resultados ganadores de Mega Millions:

Números ganadores:

18 19 38 54 57 19 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions tendrás que elegir hasta seis números al azar: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si del sorteo salen los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, tendrás que comunicarte con la sede principal de lotería del estado donde hubieras comprado el boleto. Una vez allí te darán una cita para comenzar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos modos:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% más alto que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: consiste en una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, en función de las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. No obstante, los premios superiores a esa suma, habrán de solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los juegos de Mega Millions tienen lugar dos días a la semana, concretamente, cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions tendrá su siguiente sorteo el martes 7 de octubre

