Trump celebra la respuesta de Hamás para poner fin a la guerra de Gaza y presiona a Israel

El presidente Donald Trump recibió con agrado la respuesta de Hamás el viernes a su propuesta para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y presionó a Israel para que acepte un alto el fuego.

Trump, en una publicación en Truth Social, afirmó creer que Hamás está listo para una paz duradera, antes de instar a Israel a que cese los bombardeos del enclave.

La Casa Blanca compartió el mensaje de Trump en X: “Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos rescatar a los rehenes de forma segura y rápida? Se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio. ? Presidente Trump”.

"Based on the Statement just issued by Hamas, I believe they are ready for a lasting PEACE. Israel must immediately stop the bombing of Gaza, so that we can get the Hostages out safely and quickly… this is about long sought PEACE in the Middle East." – President Trump pic.twitter.com/OKPYBmW5ql — The White House (@WhiteHouse) October 3, 2025

Trump se pronunció el viernes antes de que los funcionarios israelíes emitieran una respuesta.

El presidente afirmó que aceptaba la respuesta de Hamás a su ultimátum: aceptar su plan de paz de 20 puntos o enfrentarse al “INFIERNO”.

Trump publicó en Truth Social una copia de la declaración de Hamás anunciando la respuesta del grupo a su propuesta para poner fin a la guerra de Gaza., que decía que aceptaba el marco de Trump para liberar a todos los rehenes que tiene retenidos, pero evadía la demanda estadounidense de que Hamas deponga las armas y renuncie al gobierno en la Franja.

Trump también publicó un video de celebración desde la Oficina Oval, agradeciendo a otros países involucrados en el plan de paz, y habló de ello como si fuera casi un hecho consumado. “Este es un gran día”, dijo el presidente. “Veremos cómo resulta todo. Tenemos que dejar la última palabra escrita”.

Qatar, que está mediando con Hamás, recibió con agrado los comentarios de Trump y dijo que está trabajando para ayudar a “completar las discusiones sobre el plan para asegurar el fin de la guerra”.

El plan de 20 puntos que presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.

