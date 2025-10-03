Hamás acepta liberar a los rehenes exigidos por Trump y parte de su plan de paz

El grupo islámico Hamás parece haberse doblegado ante el ultimátum establecido por el presidente Donald Trump y a través de un comunicado inicialmente se comprometió a liberar a los rehenes israelíes que mantiene cautivos, así como algunos cadáveres de judíos caídos.

Mediante un extenso mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense les había advertido a los líderes de la denominada organización terrorista aceptar a más tardar el domingo por la tarde un plan de paz presentado con antelación.

“Hamas ha sido una amenaza despiadada y violenta durante muchos años en Medio Oriente. Han asesinado (y hecho vidas insoportablemente miserables), culminando con la MASACRE del 7 de octubre en Israel, a bebés, mujeres, niños, ancianos y muchos jóvenes, hombres y mujeres, niños y niñas, preparándose para celebrar su futura vida juntos.

Sabemos dónde están y quiénes son, y serán perseguidos y asesinados. ¡LIBEREN A TODOS LOS REHENES, INCLUYENDO LOS CUERPOS DE LOS MUERTOS, YA!

Se debe llegar a un acuerdo con Hamas antes de las seis (6) p. m., hora de Washington, D. C. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno como nunca antes se ha visto contra Hamas. HABRÁ PAZ EN ORIENTE MEDIO, DE UNA FORMA U OTRA”, indica parte del amenazante ultimátum.

En respuesta, Hamás aceptó liberar a los rehenes que continúan retenidos en la Franja, 48, entre vivos y muertos. Sin embargo, pide “iniciar inmediatamente las negociaciones a través de los mediadores para debatir los detalles” y además condiciona el canje de cautivos a cambio de presos palestinos.

Noticia en desarrollo…

