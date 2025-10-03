Trump amenaza con desatar un infierno sobre Hamás si a más tardar el domingo no acepta un plan de paz

La paciencia del presidente Donald Trump sobre el conflicto bélico que se desarrolla en Gaza está llegando a su fin y a través de un extenso mensaje dirigido al grupo islámico Hamás le advirtió que, en caso de no aceptar a más tardar el domingo por la tarde un plan de paz presentado con antelación, desatará sobre todos sus miembros un verdadero infierno.

“Hamas ha sido una amenaza despiadada y violenta durante muchos años en Medio Oriente. Han asesinado (y hecho vidas insoportablemente miserables), culminando con la MASACRE del 7 de octubre en Israel, a bebés, mujeres, niños, ancianos y muchos jóvenes, hombres y mujeres, niños y niñas, preparándose para celebrar su futura vida juntos.

Como represalia por el ataque del 7 de octubre a la civilización, más de 25,000 ‘soldados’ de Hamas ya han sido asesinados. La mayoría de los demás están rodeados y ATRAPADOS MILITARMENTE, esperando a que yo dé la orden de ‘FUERA’ para que sus vidas sean rápidamente extinguidas. En cuanto a los demás, sabemos dónde están y quiénes son, y serán perseguidos y asesinados”, advirtió en la plataforma Truth Social.

El presidente Trump le ha pedido a la milicia estadounidense estar lista por si es necesario entrar en acción en Medio Oriente. (Crédito: Luis M. Álvarez / AP)

El republicano de 79 años también exhortó a la población palestina a resguardarse en sitios seguros ante la posibilidad de que se produzca una ofensiva dirigida a los miembros de Hamás quienes cuentan con su palabra de perdonarles la vida si aceptan un plan de paz.

“Pido que todos los palestinos inocentes abandonen inmediatamente esta zona de potencial muerte futura hacia zonas más seguras de Gaza. Todos serán bien atendidos por quienes esperan ayudar.

Afortunadamente para Hamas, ¡tendrán una última oportunidad! Las grandes, poderosas y ricas naciones de Medio Oriente y sus alrededores, junto con Estados Unidos, han acordado, con la firma de Israel, la paz en Medio Oriente, después de 3,000 años.

¡ESTE ACUERDO TAMBIÉN PERDONA LA VIDA DE TODOS LOS COMBATIENTES RESTANTES DE HAMAS!

Los detalles del documento son conocidos por todo el mundo, ¡y es un gran acuerdo para TODOS! De una forma u otra, tendremos paz en Medio Oriente“, enfatizó.

Como parte del acuerdo, Trump exigió poner en libertad a todas las personas que fueron tomadas como rehenes y la entrega de los cadáveres en poder del grupo islámico.

“La violencia y el derramamiento de sangre cesarán. ¡LIBEREN A TODOS LOS REHENES, INCLUYENDO LOS CUERPOS DE LOS MUERTOS, YA!

Se debe llegar a un acuerdo con Hamas antes de las seis (6) p. m., hora de Washington, D. C. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno como nunca antes se ha visto contra Hamas. HABRÁ PAZ EN ORIENTE MEDIO, DE UNA FORMA U OTRA”, enfatizó.

