Cruz Roja suspende operaciones en Gaza por escalada militar de Israel

El Comité Internacional de la Cruz Roja informó este miércoles que se vio obligado a suspender de forma temporal las operaciones en su oficina de la ciudad de Gaza y trasladarlas al sur del enclave ante la intensificación de las hostilidades, que solo en la madrugada causaron la muerte de 23 personas, entre ellas un niño y un periodista, según fuentes médicas.

“La escalada de las operaciones militares en la ciudad de Gaza ha obligado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a suspender temporalmente sus actividades allí y reubicar a su personal en las oficinas del sur, con el fin de garantizar su seguridad y la continuidad de las labores humanitarias”, señaló la organización en un comunicado, donde destaca que seguirá prestando ayuda, “mientras las circunstancias lo permitan”, en sus oficinas de Deir al-Balah y Rafah.

El comunicado se conoce horas después de que fuentes médicas gazatíes reportaran la muerte de al menos 23 personas debido a los ataques israelíes. El hospital Al Aqsa informó que seis personas fallecieron en la zona de Deir Al Balah, en el centro del enclave, entre ellas un niño de nueve años y el fotoperiodista Yahya Rizeq. Con él, ya suman 195 profesionales de la prensa muertos en el enclave palestino.

Dos muertos por desnutrición

En tanto, los hospitales Al Shifa y Al Ahli indicaron que en el centro del territorio otros tres gazatíes fallecieron en bombardeos contra dos casas en los campos de desplazados de Nuseirat y Bureij. Según las mismas fuentes, al menos 14 personas murieron en bombardeos en la ciudad de Gaza, incluidos ataques a la escuela Al Falah, en el barrio de Al Zeitoun, que albergaba a desplazados, a una vivienda familiar en Al Daraj y a un apartamento en Al Rimal.

Asimismo, otros dos gazatíes murieron por causas relacionadas con la desnutrición y la hambruna, según un recuento publicado este miércoles por el Ministerio de Salud, lo que aumentó a 455 los fallecidos desde octubre de 2023. Desde el inicio del conflicto, más de 66,000 gazatíes han muerto por ataques israelíes, según las autoridades de la Franja de Gaza, que es controlada por el grupo Hamás -considerado terrorista por la UE-, pero cuyas cifras son considerables fiables por Naciones Unidas.

La ofensiva israelí contra el territorio palestino comenzó tras una incursión de milicianos palestinos que dejó más de 1200 muertos en Israel.

Sigue leyendo:

–“Quiero salvar lo único que me queda, mis hijos”: el pedido desesperado de un médico palestino boliviano atrapado en Gaza

–Primer ministro israelí advierte: “No habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece”

–Alertan que uno de cada cinco niños en Gaza estaría en peligro de morir por desnutrición