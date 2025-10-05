Los Ángeles se une a demanda contra Trump por financiamiento de FEMA

La ciudad de Los Ángeles se unió a otras ciudades, condados y agencias de California en una demanda contra la administración Trump por el financiamiento de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

En la demanda, se alega que el gobierno de Trump amenazó con retener más de $350 millones de dólares en subvenciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y FEMA.

Los fondos serán retenidos a menos que los gobiernos locales colaboren en los esfuerzos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y abandonen sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.

La demanda es encabezada por el condado de Santa Clara, así como por la ciudad y el condado de San Francisco

De acuerdo con la oficina de la fiscal de la ciudad, Hydee Feldstein, Los Ángeles podría perder alrededor de $56 millones de dólares en subvenciones por parte del DHS.

“El uso sin precedentes de las subvenciones federales para la gestión de emergencias por parte de la administración Trump es inadmisible e inconstitucional“, expresó la fiscal de la ciudad de Los Ángeles en un comunicado.

“El Congreso asignó estos fondos para mantener seguros a millones de residentes, y la imposición de condiciones ilegales a estos fondos pone en riesgo millones de vidas“, añadió.

Feldstein mencionó estar orgullosa de ser parte de esta coalición que lucha para proteger a los residentes y preservar los límites constitucionales ante una extralimitación del ejecutivo federal.

La fiscal de la ciudad de Los Ángeles intenta proteger los $56 millones de dólares de subvención por parte del DHS, que se esperan recibir en el año fiscal 2025-2026.

Los fondos se utilizarían para el pago de salarios y en la capacitación y suministros para el grupo de trabajo de búsqueda y rescate urbano de la ciudad.

También en equipo de detección de radiación y nuclear, costos de personal para doce bomberos adicionales del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, y en el mantenimiento y reparaciones de cuatro embarcaciones de la policía utilizadas para el patrullaje del puerto de Los Ángeles.

En julio, California también se unió a una demanda presentada por varios estados en contra del gobierno del presidente Donald Trump por cerrar de forma ilegal un programa de prevención de desastres de larga duración.

