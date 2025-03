FEMA extiende plazo para solicitar retiro de escombros por incendios

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) extendió al 15 de abril el nuevo plazo para que los residentes afectados por los incendios forestales de Los Ángeles soliciten al gobierno el retiro de escombros.

En un comunicado, FEMA anunció este viernes la nueva fecha para que los afectados por los incendios presenten el formulario de Derecho de Entrada y soliciten el retiro de los escombros de las viviendas unifamiliares afectadas por las conflagraciones.

Los propietarios deben presentar un formulario ROE antes del 15 de abril, ya sea que opten por participar o no en el programa de FEMA.

Sigue leyendo: Acciones urgentes en Los Ángeles tras incendios, ordena Newsom

Originalmente, la fecha límite estaba contemplada para este lunes 31 de marzo.

El programa se amplió para incluir viviendas multifamiliares, aunque el proceso será un poco más complicado.

En el caso de las unidades habitables, cada dueño de una unidad destruida en un condominio o duples debe presentar un formulario ROE , así como una solicitud de la asociación de propietarios del edificio, para que el condado, el estado y FEMA evalúen la elegibilidad. Las propiedades residenciales y comerciales que contienen al menos una vivienda habitable, incluyendo la mayoría de los condominios y algunos edificios multifamiliares, son elegibles para la remoción de escombros con fondos federales, incluso si se trata de una combinación de unidades habitables y de alquiler.

, así como una solicitud de la asociación de propietarios del edificio, para que el condado, el estado y FEMA evalúen la elegibilidad. Las propiedades residenciales y comerciales que contienen al menos una vivienda habitable, incluyendo la mayoría de los condominios y algunos edificios multifamiliares, son elegibles para la remoción de escombros con fondos federales, incluso si se trata de una combinación de unidades habitables y de alquiler. Las unidades de alquiler generalmente no son elegibles para la remoción federal de escombros, y se espera que el dueño del negocio de apartamentos use su seguro y contrate a un contratista autorizado para la remoción. Los inquilinos podrán ser elegibles para el programa de Asistencia Individual de FEMA para ayudarles a alquilar otra vivienda o reemplazar sus bienes personales destruidos. Ingrese a este enlace para solicitarlo.

Los comercios generalmente no son elegibles para la remoción de escombros con fondos federales, y se recomienda a los dueños de propiedades comerciales que colaboren con las aseguradoras para comenzar con la remoción de escombros lo antes posible.

Sigue leyendo: Legisladores de California piden $1,900 millones para la recuperación de Los Ángeles

Hay disponibles préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) para propietarios de negocios

Edificios públicos y ciertas organizaciones privadas sin fines de lucro también son elegibles para recibir la asistencia federal.

FEMA dijo que los dueños que opten por el retiro de escombros por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos no debe hacer ningún pago. Sin embargo, los funcionarios no pueden duplicar formularios para programas de eliminación de escombros no administrados por el gobierno.

Sigue leyendo: Niveles altos de plomo y mercurio en sangre de bomberos tras incendios de Los Ángeles

En caso de que una propiedad tenga seguro de remoción de escombros, cualquier monto residual no utilizado por el propietario debe ser proporcionado a través del condado para compensar los costos, dijo FEMA.

Cerca de 9,800 dueños afectados por los incendios optaron por utilizar el programa administrado por el gobierno, mientras que otros 1,000 optaron por no participar. Todavía quedan unos 1,200 propietarios que todavía no han presentado un formulario ROE.

Puede encontrar más información sobre el retiro de escombros de los incendios forestales en Los Ángeles en este enlace.

Sigue leyendo:

· Mapas de riesgo de incendios actualizados para California

· Incendio Eaton: Distrito escolar de Pasadena demanda a SoCal Edison

· Posible conexión entre incendio forestal en Los Ángeles y línea eléctrica