Trump confirma otro ataque a barco con drogas en el Caribe y amenazas con operativos en tierra

Sin presentar pruebas, con en eventos similares, Donald Trump dijo que la Marina completó una misión contra cárteles en Venezuela luego del último ataque contra una embarcación que se desplazaba en el Caribe. Además, el republicano sugirió que su país podría pronto trasladar sus operaciones antinarcóticos del mar a la tierra.

“Cada uno de esos barcos es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y de la destrucción de familias. Entonces, cuando lo piensas de esa manera, lo que estamos haciendo es en realidad un acto de bondad, pero hicimos otro anoche. Ahora simplemente no podemos encontrar ninguno”, dijo Trump.

En su discurso de celebración del 250º aniversario de la Armada de Estados Unidos, en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, el mandatario dijo que los ataques a los botes que transportan droga han sido tan exitosos que ya “no quedan embarcaciones” en esa zona del Caribe.

“En las últimas semanas, la Armada ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo a los terroristas de los carteles… Ya no encontramos ninguna. Ni siquiera botes de pesca, ya nadie quiere entrar al agua”, subrayó.

En su discurso, el mandatario se refirió al más reciente ataque que habría ocurrido el sábado en la noche, sin dar pormenores. Al ser preguntado por la prensa a su regreso a la Casa Blanca dijo: “Mi gente le dará esos detalles”.

Trump también advirtió que al no encontrar traficantes de droga en el mar “ahora tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a hacerlo”, con lo que eleva la tensión desatada frente a las costas de Venezuela.

Al menos 21 personas han muerto en los ataques hasta el momento, según funcionarios estadounidenses.

Trump ha insistido que EE.UU. está en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga que su administración ha designado como organizaciones terroristas.

Por lo tanto, el republicano determinó que los contrabandistas de los cárteles son “combatientes ilegales”, insistiendo que el Departamento de Defensa estaba legalmente autorizado para atacar un bote en el Caribe el mes pasado que se creía transportaba a miembros de un grupo que el Gobierno ha designado como organización terrorista.

Tal estrategia ha sido criticada por organismos internacionales, quienes señalan que los ataques marítimos constituyen ejecuciones extrajudiciales.

