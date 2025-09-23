“Cada barco que hundimos transporta drogas”: Trump destaca ante la ONU combate a cárteles

Durante el discurso que el presidente de Estados Unidos Donald Trump pronunció en la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), se refirió a la lucha contra los cárteles de la droga, un tema que ha abarcado gran parte de su agenda durante su administración.

El mandatario recordó los recientes ataques contra embarcaciones procedentes de Venezuela cargados con droga.

“Por lo que ven, y lo ven suceder ante sus ojos. Digámoslo así, a la gente ya no le gusta transportar grandes cargas de droga en barcos. No hay muchos barcos que naveguen por mar cerca de Venezuela. Ya no quieren viajar tan rápido”, indicó Trump en su intervención.

“Prácticamente detenemos la entrada de drogas a nuestro país por mar. Las llamamos drogas acuáticas. Matan a cientos de miles de personas… Cada barco que hundimos transporta drogas que matarían a más de 25,000 estadounidenses. No permitiremos que eso suceda”, añadió.

Respecto al Cártel de los Soles, al que EE.UU. recientemente nombró como una organización terrorista y afrmó que es operada por Nicolás Maduro, Donald Trump indicó: “Recientemente hemos comenzado a usar el poder supremo de las fuerzas armadas de Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico lideradas por Nicolás Maduro, y a todo matón terrorista que contrabandee drogas tóxicas a Estados Unidos. Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo”.

Los ataques

A principios de septiembre, el presidente afirmó que el ejército de EE.UU. realizó un “ataque letal” en el Caribe contra una lancha que transportaba drogas, la cual, según dijo, había partido de Venezuela y era operada por el grupo criminal Tren de Aragua.

Semanas después anunció que ordenó otro ataque contra un barco en aguas internacionales del Caribe que “traficaba con narcóticos ilícitos”.

“Siguiendo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de EE. UU.”, declaró Trump en una publicación en Truth Social.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump promovió que El Congreso declarara a los cárteles como grupos terroristas debido a que son considerados como una “amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos”, por lo que reiteró que su gobierno “cazará a quienes transportan drogas que matan estadounidenses” y aclaró que “lo han hecho durante décadas. Pero ya no”.

