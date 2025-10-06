Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 6 de octubre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este lunes 6 de octubre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.34 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.96 y 17.96 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un precio de 18.34 pesos por dólar y la tendencia se mantiene en suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.14 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercado de divisas. Su cotización está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no registró cambios valor en su cotización de hoy. Tras mantener el día previo a la baja, hoy su valor es de 500.57 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y cotizó al cierre a 62.25 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.34 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.14 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 500.57 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 62.25 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te recomendamos comparar precios primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Revisa el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.