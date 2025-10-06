Denis Bouanga lleva al LAFC a su quinta victoria seguida

Denis Bouanga guió al LAFC a su quinta victoria consecutiva en la MLS con un gol en el minuto 86 en la victoria 1-0 sobre Atlanta United.

El astro francés se abalanzó cuando un centro largo al área se desvió en la cabeza de Enea Mihaj, del Atlanta. En su partido número 100 de la MLS, Bouanga anotó su gol número 99 con la camiseta número 99 del LAFC.

Bouanga y Son han marcado los últimos 18 goles consecutivos del LAFC, un récord de la MLS, mientras que se combinaron para marcar 19 goles en total en sus nueve partidos juntos.

El delantero francés tiene seis partidos consecutivos marcando al menos un gol y está con 24 dianas en el torneo, empatado con Lionel Messi.

Son no pudo aumentar su racha de cuatro partidos con goles gracias al plan de juego del Atlanta, que está en el puesto 14 de la tabla, que incluyó una defensa de cinco hombres con 10 hombres frecuentemente detrás del balón.

Atlanta solo intentó tres disparos y casi decepcionó a un estadio lleno, ansioso por ver un fútbol emocionante, con una asistencia especialmente numerosa de aficionados de Son durante el feriado de mediados de otoño de Corea, Chuseok.

LAFC puede pelear por el primer puesto

El equipo de Los Ángeles está en la cuarta posición con 56 puntos en la Conferencia Oeste, aunque con dos partidos menos.

De conseguir las seis unidades, el LAFC pasaría al primer lugar superando al San Diego FC del Chucky Lozano, que tiene 60 puntos en 33 encuentros.

Son y Bouanga estarán con sus selecciones esta semana y no estarán presentes cuando el LAFC reciba a Toronto el miércoles.

El LAFC debe recuperar los partidos aplazados tras conseguir un puesto en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Luego de Toronto, Los Ángeles FC se medirá al Austin FC el próximo domingo 12 de octubre en casa.

