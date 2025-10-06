Hombre de Georgia acusado de homicidio tras trágico naufragio en torneo de pesca en Alabama

Un joven de Georgia fue imputado formalmente este jueves en el condado de Cullman, Alabama, por un trágico accidente ocurrido en abril que dejó tres muertos y dos heridos en el lago Lewis Smith.

Flint Andrew Davis, de 22 años y residente de Leesburg, Georgia, enfrenta tres cargos de homicidio imprudente y dos cargos de agresión en primer grado, todos delitos graves. Además, se le imputaron tres delitos menores, incluyendo conducción imprudente de embarcación, incumplimiento de normas de navegación y navegación sin certificación de seguridad náutica.

El accidente y sus consecuencias

El accidente ocurrió durante el segundo día del Tackle Warehouse Invitational, un torneo de pesca de lubina organizado por Major League Fishing. Según las autoridades, Davis navegaba a 108 km/h (67 mph) cuando su embarcación chocó con otro barco y se lanzó por los aires.

Joey M. Broom, de 58 años, resultó gravemente herido y murió, mientras que John K. Clark, de 44, y Jeffrey C. Little, de 62, fueron arrojados por la borda y se ahogaron. Otros dos hombres resultaron gravemente heridos.

Investigaciones y declaraciones oficiales

El jefe de la Patrulla Marítima de Alabama, Matt Brooks, declaró que la velocidad de la embarcación no fue un factor determinante en el accidente. “El choque se debió a la falta de atención, distracción y falta de vigilancia del operador”, señaló.

Los investigadores confirmaron que Davis no vio la otra embarcación y que no contaba con la licencia requerida para operar una embarcación motorizada ni en Georgia ni en Alabama.

El abogado de Davis, Tommy Spina, aseguró que su cliente siente “su más profundo remordimiento y contrición” hacia las familias de las víctimas y los heridos.

Spina aclaró que Davis no estaba bajo la influencia de alcohol ni drogas, y que “simplemente no vio la otra embarcación hasta el momento del impacto”. Añadió que los detalles del caso se abordarán en el tribunal y no en los medios.

Repercusiones legales y civiles

Davis permanece libre bajo fianza tras su arresto. Paralelamente, se han presentado múltiples demandas civiles por homicidio culposo y el accidente ha generado un debate sobre la necesidad de legislación más estricta para torneos de pesca y navegación en Alabama.

El gran jurado recomendó exigir licencias de navegación y promover medidas de seguridad más estrictas en todos los torneos de pesca para prevenir futuras tragedias.

