Razzoo’s Cajun Cafe se declara en bancarrota tras fuerte caída de sus ventas

Los cambios de consumo entre los estadounidenses presionados por la elevada inflación han provocado fuertes caídas de las ventas en cientos de cadenas de comida rápida en el país que en última instancia han optado por declararse en quiebra tras no poder sostener los elevados costos.

Entre las compañías que este año se declararon en quiebra se encuentra Razzoo’s Cajun Café, el cual para este miércoles 1 de octubre apeló al Capítulo 11 en el Distrito Sur de Texas en Houston.

En la declaración Philip Parsons, director ejecutivo de Razzoo’s comentó que “las ventas de Razzoo’s Cajun Café han seguido siendo desfavorables a los pronósticos a la luz de la fuerte competencia entre las cadenas de restaurantes informales para atraer a los consumidores que buscan el mejor valor para ajustarse a sus ajustados presupuestos”, señaló.

La cadena de restaurantes especializada en comida cajún, mariscos y bebidas temáticas contaba con 20 locales en Texas, Carolina del Norte y Oklahoma que entre el 2024 y parte de este año mostraron un bajo rendimiento de sus operaciones.

Hasta el momento, se desconoce si la compañía con más de 30 años en el mercado planea cerrar en los próximos meses alguno de sus restaurantes ante el proceso de quiebra.

Razzoo’s Cajun Café no es única cadena de comida rápida que este año se ha declarado en quiebra otros restaurantes como Bravo Brio Restaurants LLC también apelaron al Capitulo 11 por bancarrota.

