Incendio destruye la casa de una jueza en Carolina del Sur y deja tres personas hospitalizadas

Un incendio consumió la vivienda de la jueza del Tribunal de Circuito Diane Goodstein en Edisto Island, Carolina del Sur, mientras ella paseaba a sus perros. Su esposo, su hijo y otro ocupante resultaron heridos y debieron lanzarse desde un primer piso para escapar. Las autoridades estatales investigan las causas del siniestro.

El fuego se desató el domingo por la tarde en la residencia de la jueza Diane Goodstein, ubicada en Edisto Island, a unos 100 kilómetros al sur de Charleston.

En el momento del incendio, Goodstein se encontraba paseando a sus perros por la playa, mientras su esposo, el exsenador Arnold Goodstein, su hijo Arnold Goodstein III y otro ocupante estaban dentro de la vivienda.

Los tres fueron forzados a saltar desde un primer piso elevado para escapar de las llamas, informaron las autoridades locales.

Rescate por agua en zona pantanosa

El Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Colleton indicó que los ocupantes fueron rescatados en kayak desde el patio trasero, debido al terreno pantanoso que rodea la propiedad.

Uno de ellos fue trasladado en helicóptero al Hospital de la Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston, mientras que los otros dos fueron llevados por tierra a centros de salud cercanos. El estado de las víctimas aún no ha sido divulgado.

La División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED) asumió la investigación para determinar las causas del incendio.

En un comunicado, la Corte Suprema estatal informó que se solicitó mayor seguridad y patrullaje en la zona, y que el Poder Judicial se mantendrá en coordinación con la SLED.

“La investigación está activa y en curso”, señaló la agencia en declaraciones a ABC News.

Trayectoria de la jueza y reciente controversia

La jueza Goodstein fue elegida por primera vez al Tribunal de Circuito en 1998.

El mes pasado, protagonizó un caso de alto perfil al bloquear temporalmente una orden que obligaba a la Comisión Electoral de Carolina del Sur a entregar millones de datos de votantes al Departamento de Justicia.

La medida respondía a una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que buscaba impedir el registro de votantes no ciudadanos.

La decisión de Goodstein fue revocada días después por la Corte Suprema estatal, según los documentos judiciales.

Aunque no se ha establecido relación entre el incendio y la reciente controversia judicial, las autoridades indicaron que mantendrán una vigilancia especial mientras avanza la investigación.

Por ahora, la residencia de la jueza quedó totalmente destruida por el fuego, y la comunidad de Edisto Island se mantiene a la espera de nuevos detalles.

