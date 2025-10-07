Nuevo tiroteo en tren de Dallas deja un muerto: segundo caso en una semana

Una persona murió la noche del domingo tras un tiroteo en un tren del sistema Dallas Area Rapid Transit (DART), el segundo incidente mortal registrado en el transporte público de Dallas, Texas, en menos de una semana.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 7:00 p.m. cerca de la estación Pearl/Arts District, en Bryan Street, según informó FOX 4.

Agentes de la policía de DART acudieron al lugar tras recibir reportes de un tirador activo y hallaron a una persona muerta por herida de bala dentro del tren.

Aunque los detalles del hecho son limitados, las autoridades confirmaron que un sospechoso se encuentra bajo custodia. No se ha revelado su identidad ni los posibles motivos del ataque.

Otro asesinato en el sistema DART hace una semana

El nuevo incidente ocurre apenas seis días después de otro tiroteo fatal en el sistema DART. El lunes pasado, Daniel Tom Gormley, de 53 años y veterano de la Marina, fue asesinado a tiros en un tren cerca de la estación Market Center, en Harry Hines Boulevard.

Según reportó FOX 4, Gormley habría pedido al sospechoso que se bajara del tren antes de recibir tres disparos en el pecho.

El presunto asesino, identificado como Christopher Clemson Akins, fue arrestado poco después del crimen.

Reacción de las autoridades

El jefe de la policía de DART, Charles Cato, calificó estos hechos como “extremadamente raros” y aseguró que la agencia mantiene un compromiso firme con la seguridad de los pasajeros y empleados.

“La policía de DART sigue profundamente comprometida con la seguridad de nuestros pasajeros, empleados y las comunidades a las que servimos”, dijo Cato a través de FOX 4.

Los recientes homicidios han generado preocupación entre los usuarios del sistema DART, que presta servicio en toda el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, con opciones de tren ligero, autobuses, tren de cercanías y servicios especiales como GoLink y paratránsito.

Mientras continúa la investigación, las autoridades locales han intensificado la vigilancia en estaciones y unidades de transporte para prevenir nuevos incidentes de violencia armada.

