Ivonne Montero sale en defensa de su novio tras críticas contra su físico y su edad

La actriz Ivonne Montero, quien ganó ‘La Casa de los Famosos 2’ de Telemundo, se dio una nueva oportunidad en el amor de la mano de Jonathan Vázquez, quien es varios años más joven que ella y se desempeña como Policía Federal.

Desde que su relación salió a la luz las críticas y comentarios han estado a la orden del día por su diferencia de edad, pero también ha habido quienes se han metido directamente con el físico y la apariencia de su galán.

Cansada de los comentarios desafortunados, la mamá de la pequeña Antonella recurrió a sus redes sociales y le puso un alto a los haters.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram un video en el que plasmó algunos de sus mejores momentos, sin embargo, no fue eso lo que llamó la atención, sino el texto con el que acompañó su publicación.

“Le arda a quien le arda, le pueda a quien le pueda, te amo, de mi vida pasada y a la que le sigue”, escribió Ivonne en la publicación que musicalizó con el tema ‘Die With a Smile’ de Lady Gaga y Bruno Mars.

Su mensaje, como era de esperarse, no pasó desapercibido entre sus haters, quienes aprovecharon la zona de comentarios para pronunciarse, pero Ivonne no se quedó de brazos cruzados y le respondió uno a uno.

“La ‘gente famosa’ hoy ama y mañana ama a otro, así es siempre”, le escribió una seguidora, a lo que Ivonne le respondió con un: “😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #relajatemuchisimo te va a dar 💩”.

