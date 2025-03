Ivonne Montero dice que un fantasma hizo contacto con ella mientras dormía

En varias ocasiones la actriz Ivonne Montero ha comentado que es muy sensible a lo paranormal, y ahora sorprendió a todos al revelar que mientras duerme ve extraños seres que hacen contacto con ella, al grado de intentar violentarla.

Entrevistada a su llegada a un evento organizado por una revista, Montero contó sus experiencias: “Empece con sueños muy extraños, raros, con el diablo, que me decía: ‘Vengo por ti, voy por ti, te voy a encontrar’. ¿Sabes? Persecuciones. De repente empecé a escuchar voces. Me empezaban a tocar, me abrazaban”.

La actriz de 50 años confesó que eso le ha pasado con frecuencia: “En una ocasión estaba yo dormida, yo llego a dormir alguna que otra vez desnuda, y estaba con ese ser encima de mí. En una ocasión sí se subió a la cama con fuerza y me desperté. Y era una sombra encima de mí, forcejeando. O sea, feo”.

Ivonne dijo que su hija Antonella también ha notado algo raro: “La verdad es que todavía me pasan cosas, pero ya no tan agresivas. No es un solo ente, porque he escuchado voces de niños; he visto niños en mi casa. Mi hija en algún momento vio a una persona, vio a un hombre subiendo las escaleras”.

Fabio Melanitto, padre de Antonella, falleció en 2018, y la actriz asegura que poco después la contactó: “Yo estaba haciendo una llamada con una persona con la que yo estaba saliendo. En aquella época Fabio había fallecido recientemente. Estaba yo dejando un mensaje (telefónico), y cuando mandé el mensaje, lo puse para escucharlo. Mi mensaje se cortó y entró la voz de Fabio. Me dijo: ‘Sí, mami’, como si él estuviera recibiendo mi mensaje. Me quedé así de: ‘¿Qué?'”

