La actriz Ivonne Montero niega tajantemente vínculos con rituales oscuros

La actriz mexicana Ivonne Montero fue protagonista de rumores que la vinculan con prácticas como la santería e incluso sacrificios de animales. Sin embargo, la artista salió al paso para desmentir categóricamente estas especulaciones, aclarando que su fascinación por lo macabro es puramente estética y cultural, sin relación alguna con rituales ocultos.

Montero explicó que su atracción por las calaveras y las catrinas proviene de su admiración por el arte mexicano, desde el folclor tradicional hasta el diseño contemporáneo.

“Yo colecciono catrinas, me gusta la imagen de la calavera”, afirmó, recordando que no es la primera vez que debe aclarar este punto. Para ella, estos símbolos representan una conexión con la cultura popular, no con lo sobrenatural.

La actriz fue enfática al diferenciar su aprecio artístico por la iconografía de la muerte de cualquier creencia religiosa. “Veo a la muerte no como una entidad a la que se le rinde culto, sino como el acto de abandonar este mundo”, detalló.

Además, negó cualquier vínculo con la Santa Muerte o la santería, desmintiendo rumores que surgieron, en parte, por sus comentarios sobre experiencias paranormales.

Lleva una máscara en el copiloto de su auto

Uno de los detalles más curiosos que compartió fue su costumbre de llevar una máscara de Halloween en el asiento del copiloto de su auto. “La puse porque necesitaba sentir compañía“, confesó entre risas, admitiendo que el efecto disuasorio en otros conductores ha sido inesperado. “A veces se acerca alguien y se va rápidamente… la verdad es que sí impone”.

Ivonne Montero demostró que, más allá de los malentendidos, su estilo es una expresión personal sin trasfondo oscuro.

