Mes de la Herencia Hispana: honramos la determinación que ha definido a nuestras familias y continúa construyendo el futuro de EE.UU.

Cuando le digo a la gente que soy un mexicano-estadounidense de primera generación, siempre pienso en mi infancia en El Paso y el sur de Nuevo México. Mi abuelo vino de un rancho en Juchipila, Zacatecas, y encontró un hogar en Ciudad Juárez, donde trabajó como cartero. Un día recibió una pieza de correo que no pudo entregar — un manual para reparar televisores — y en lugar de tirarlo, decidió aprender el oficio por su cuenta. Así construyó un pequeño taller junto a la casa de mi abuela. Ese taller de reparación de televisores se convirtió en el escenario de mi niñez, donde aprendí lo que significa el trabajo duro y la creatividad. Hoy, mi tío sigue al frente de ese mismo taller.

Mi mamá trabajaba largas horas en la industria maquiladora para sacar adelante a nuestra familia. Gracias a ese trabajo, obtuvo su ciudadanía, y yo fui el primero de mi familia nacido en los Estados Unidos. Esa historia — de sacrificio, resiliencia y esperanza — no es solo mía. Es la historia de millones de familias latinas que han construido este país generación tras generación.

Al celebrar el Mes de la Herencia Hispana, estoy orgulloso de representar a uno de los distritos con mayor población latina en los Estados Unidos. Nuestra comunidad es parte fundamental de la historia y del futuro de este país. Hoy, los latinos representamos casi uno de cada cinco trabajadores en el país y generamos más de 800 mil millones de dólares al año a través de nuestros pequeños negocios. Si nuestra comunidad fuera una economía independiente, estaría entre las más grandes del mundo. Las familias latinas enseñan, construyen, sirven e innovan — construyendo el futuro de los Estados Unidos cada día.

Aun con todas nuestras contribuciones, demasiadas familias viven al día, luchando por pagar la renta, la atención médica o poder retirarse con dignidad. He conocido a trabajadores que salen antes del amanecer y regresan después del anochecer, haciendo todo lo posible por darle a sus hijos una vida mejor. Su perseverancia — como la de mi madre — es la que sostiene nuestras escuelas, nuestros pequeños negocios y nuestras comunidades.

Este Mes de la Herencia Hispana celebramos nuestras raíces, pero también miramos hacia adelante. Nuestra historia es una de esperanza, determinación y unidad. Y al seguir construyendo el futuro de este país, una y otra vez demostramos lo que nuestras familias siempre han sabido: Sí se puede.

(*) El congresista demócrata Gabe Vásquez representa al Distrito 02 de Nuevo México, que tiene una población hispana del 60.90%.

Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Opinión no asume responsabilidad sobre los mismos.

.