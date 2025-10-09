Trump revela que rehenes israelíes serán liberados el lunes y que Gaza será reconstruida

Una vez anunciado el cese al fuego, Donald Trump aseguró que los rehenes de Israel serán liberados el próximo lunes y que “Gaza será reconstruida”.

Trump, durante una entrevista en la cadena Fox News, afirmó que, de acuerdo con los tratos alcanzados, los rehenes israelíes serán liberados al inicio de la próxima semana.

El mandatario señaló además que Estados Unidos “estará involucrado” en el proceso de reconstrucción de Gaza, tras el acuerdo alcanzado.

We miss you in these moments, Anas 💔 pic.twitter.com/XnyDGXVfAZ — ‏Martyrs of Gaza (@GazaMartyrs) October 9, 2025

Durante su intervención telefónica, el republicano sostuvo que Israel “no puede pelear contra el mundo” y que “ellos lo entienden”, en referencia a la primera fase del plan de paz firmado este miércoles, que incluye la liberación de rehenes israelíes y palestinos, así como la retirada paulatina de las fuerzas israelíes de Gaza.

“El mundo está unido para lograr este acuerdo”, subrayó Trump, y añadió que incluso Irán “bendijo” la iniciativa.

El anuncio se produjo pocas horas después de que Trump confirmara oficialmente la firma de una primera fase del acuerdo de paz para Gaza, elaborado con el apoyo de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos, y respaldado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El pacto contempla un alto el fuego inmediato y el inicio de un proceso de reconstrucción y reconciliación regional.

En tanto, Hamás detalló que aceptó la propuesta “con el objetivo de lograr el fin de la guerra de exterminio contra nuestro pueblo palestino y la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza”.

El grupo militante luego dice: “Apreciamos altamente los esfuerzos de nuestros hermanos mediadores en Qatar, Egipto y Turquía.

“También valoramos los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump, que busca lograr el fin definitivo de la guerra y la retirada completa de la ocupación de la Franja de Gaza”.

Hamás pidió a Trump y a otras naciones que “obliguen al gobierno de ocupación a implementar plenamente los requisitos del acuerdo y no le permitan evadir o retrasar la implementación de lo acordado”.

Mientras que Benjamin Netanyahu dijo que el acuerdo marca un “gran día para Israel”, por lo que convocará a su gobierno para aprobar el acuerdo y “traer a todos nuestros queridos rehenes a casa”.

