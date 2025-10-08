Trump anuncia alto al fuego en Gaza; Israel y Hamás firman primera fase del plan de paz

Donald Trump anunció que Israel y Hamás acordaron firmar la primera fase del plan de paz de Gaza, lo que se traduce en que todos los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada.

Luego agrega que “todas las partes serán tratadas de manera justa” antes de agradecer a los mediadores y las naciones involucradas “que trabajaron con nosotros para hacer que este evento histórico y sin precedentes sucediera”.

“Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, para Israel, para todas las naciones vecinas y para los Estados Unidos de América. Agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este evento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!”, escribió en su red social.

"I am very proud to announce that Israel and Hamas have both signed off on the first Phase of our Peace Plan… BLESSED ARE THE PEACEMAKERS!" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/lAUxi1UPYh — The White House (@WhiteHouse) October 8, 2025

El anuncio se da tras la tercera ronda de conversaciones indirectas entre los negociadores de Israel y el grupo islamista palestino Hamás para acordar la aplicación del plan de paz para Gaza del presidente Donald Trump.

Antes de la noticia, el mismo presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, calificó de “alentadoras” estas negociaciones entre Israel y Hamás, e invitó a su homólogo estadounidense Trump a asistir a la firma de un eventual acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

Una vez que se confirmó por la Casa Blanca, el primer ministro qatarí también recibió con beneplácito la noticia.

“Los mediadores anunciaron que esta noche se alcanzó un acuerdo sobre todos los términos y mecanismos para implementar la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza“, afirma.

Añade que esto “está conduciendo al fin de la guerra, a la liberación de detenidos israelíes y prisioneros palestinos y a la entrada de ayuda”.

El primer ministro dice que se darán a conocer más detalles más adelante.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu califica el acuerdo como “un gran día para Israel”

Netanyahu dijo que convocará mañana al gobierno para aprobar el acuerdo y “traer a todos nuestros queridos rehenes a casa”.

“Agradezco a los heroicos soldados de las FDI y a todas las fuerzas de seguridad, gracias a cuyo coraje y sacrificio hemos llegado a este día”, añade.

“Agradezco desde lo más profundo de mi corazón al presidente Trump y a su equipo por su movilización en esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes“.

“Con la ayuda del Todopoderoso, juntos seguiremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos”.

