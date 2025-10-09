Desestiman la demanda de Drake contra su sello por la canción ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar

En un fallo que marca un precedente significativo en la historia entre Drake y Kendrick Lamar: la jueza federal, Jeannette Vargas, desestimó la demanda por difamación presentada por el rapero contra Universal Music Group (UMG) a raíz del éxito de Lamar, ‘Not Like Us’.

La disputa legal se originó cuando Drake demandó a su propio sello discográfico, UMG, a principios de este año.

El rapero canadiense alegó que la compañía había “aprobado, publicado y lanzado una campaña para crear un éxito viral” con una canción que, según su demanda, acusaba falsamente a Drake de ser un “pedófilo criminal” e incitaba al público a tomar acciones en su contra.

Esta demanda, presentada el 15 de enero, fue una evolución de un conflicto legal previo que Drake había retirado contra Universal y Spotify, acusándolos de inflar artificialmente las reproducciones de la polémica canción.

El veredicto de la jueza

‘Not Like Us‘, lanzada el 4 de mayo de 2024, se convirtió en la penúltima y más contundente réplica en una serie de intercambios disidentes entre Kendrick Lamar y Drake.

En ella, Lamar no solo arremete contra Drake, sino que lo describe, junto a sus asociados, como “pedófilos declarados” que deberían ser “registrados y puestos bajo vigilancia vecinal”.

La jueza federal Jeannette Vargas fue la encargada de resolver el caso. En su dictamen, emitido este jueves, la magistrada falló que una “guerra de palabras” dentro de una “acalorada batalla de rap” no constituye un delito de difamación.

Vargas argumentó que “incluso las declaraciones ofensivas o insultantes no son difamatorias cuando un oyente razonable las interpretaría como una opinión, una parodia o una expresión artística, en lugar de un hecho”.

Subrayó que, en el contexto cultural específico de una batalla de rap de tal magnitud, es poco probable que el oyente promedio tome las letras como una acusación literal de conducta delictiva.

Con esta decisión, la jueza Vargas acogió la moción de UMG para desestimar la demanda, presentada en marzo. El sello discográfico argumentaba que Drake había acudido a los tribunales después de “perder una batalla de rap que él mismo provocó”, y defendía que la letra de ‘Not Like Us’ estaba protegida por la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión.

Los abogados de Drake rechazaron estos argumentos, manteniendo que la canción había llevado a millones de personas a creer que su cliente era un pedófilo. Alegaron que UMG ignoraba que las acusaciones, en su contexto, se presentaban como si estuvieran basadas en pruebas no reveladas, y que el público así lo había interpretado.

La batalla legal se intensificó cuando Drake presentó una denuncia enmendada en abril, en la que afirmaba que la interpretación de ‘Not Like Us’ por parte de Lamar durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl había sido “orquestada para asesinar” su reputación y “engañar” a millones de nuevos oyentes para que creyeran las acusaciones.

Este fallo judicial no pone fin al conflicto entre los dos titanes del rap. Recientemente, en agosto, se supo que Drake había solicitado documentos relacionados con acusaciones de violencia doméstica contra Kendrick Lamar, así como comunicaciones entre el rapero y el director de su sello, Dave Free, en un aparente intento de respaldar sus propias acusaciones contra Lamar en su canción ‘Family Matters’.

