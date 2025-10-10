Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy viernes 10 de octubre de 2025, con premio de $575 millones de dólares

Hoy viernes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 10 de octubre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $575 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los resultados ganadores de Mega Millions:

Números ganadores:

3 18 23 32 56 8 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions tienes que elegir hasta seis números, los que tú quieras: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si logras acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si ganas el jackpot, tienes que contactar con la sede principal de lotería del estado donde compraste el boleto. Allí te citarán para iniciar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos modos:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Luego, cada pago es un 5% más alto que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: se recibe una única suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Puedes reclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, en función de las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. Los premios mayores a esa cifra, habrán de solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los juegos de Mega Millions tienen lugar dos días a la semana, concretamente, cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions realizará su siguiente sorteo el martes 14 de octubre

