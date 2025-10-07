Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy martes 7 de octubre de 2025, con premio de $547 millones de dólares

Durante este martes se celebró una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 7 de octubre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $547 millones de dólares. Aquí tienes los números afortunados de Mega Millions:

Números ganadores:

17 26 33 45 56 19 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions debes seleccionar hasta seis números, los que tú quieras: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si aciertas los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si ganas el jackpot, tienes que contactar con la sede principal de lotería del estado donde compraste el boleto. Allí te citarán para iniciar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos formas:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% más alto que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: se recibe una única suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Puedes reclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, aunque depende de las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. Sin embargo, los premios superiores a esa cifra, habrán de solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se celebran dos días a la semana, en concreto, los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions tendrá su siguiente juego el viernes 10 de octubre

Resultados de otros sorteos de la lotería: