Powerball Double Play en vivo : resultados y ganadores del miércoles 8 de octubre de 2025

Este miércoles se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 8 de octubre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

8 13 19 34 53 24

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes jugar de nuevo tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios de Double Play deben reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores generalmente podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hayan comprado el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Tienes tiempo de cobrar tu premio entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play tendrá su siguiente juego el sábado 11 de octubre

Resultados de otros sorteos de la lotería: