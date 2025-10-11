window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Hillary Clinton elogia a Donald Trump por su acuerdo elaborado para restablecer la paz en Gaza

Hillary Clinton se aguardó el recelo que siente por Donald Trump y lo felicitó por el acuerdo de paz encaminado en reestablecer la paz en Gaza

Hillary Clinton, exprimera dama de la nación

Hillary Clinton es una de las principales detractoras de Donald Trump. Crédito: Andrés Kudacki | AP

Avatar de Evaristo Lara

Por  Evaristo Lara

Hillary Clinton, exprimera dama de la nación, y Condoleezza Rice, exsecretaria de Estado, elogiaron al presidente Donald Trump por haber logrado, a través de un acuerdo, que Israel y el grupo islámico Hamás dieran el primer paso hacia el restablecimiento de la paz en Gaza.

Con el objetivo de poner fin al conflicto bélico desatado entre el ejército israelí y Hamás, Trump propuso un plan de paz de 20 puntos donde incluyó que el retiro de las tropas de la nación judía a una línea acordada en la Franja de Gaza, cesar sus ataques y liberar a 2,000 prisioneros palestinos.

Con respecto al grupo islámico les exigió poner en libertad a todos sus rehenes, tanto vivos como muertos; y entregar Gaza a un organismo palestino independiente.

Ambas partes, negociaron indirectamente durante varios días en Egipto y optaron por acceder a las condiciones planteadas por Donald Trump para generar un ambiente propicio para que miles de palestinos desplazados puedan regresar a Gaza reducida a escombros después de más de dos años de bombardeos y al menos 67,000 muertos, en su mayoría mujeres y niños.

Condoleezza Rice fungió como secretaria de Estado durante la administración del expresidente George W. Bush. (Crédito: Jack Dempsey / AP)

En espera de que se garantice el final de una catastrófica crisis humanitaria producida en Medio Oriente, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS News, Hillary Clinton dejó a un lado la animadversión que siente por Donald Trump y felicitó su labor como mediador de paz en Gaza.

Es un primer paso realmente significativo, y realmente felicito al presidente Trump y a su administración, así como a los líderes árabes de la región, por comprometerse con el plan de 20 puntos y ver un camino a seguir para lo que a menudo se llama el día después. Esperamos que el conflicto termine con el alto al fuego definitivo”, expresó.

Aunque de manera más reservada, Condoleezza Rice también felicitó a Trump por el avance de su acuerdo planteado, el cual desea que se cumpla en su totalidad y por mucho tiempo.

“Nadie puede estar completamente seguro dada la historia del Medio Oriente. Hay varios elementos que espero que hagan posible el éxito de este período particular y muy importante”, advirtió para el mismo medio informativo.

Se espera que, en las próximas horas, Donald Trump viaje a Egipto para atestiguar que su plan de paz sea firmado por los involucrados en el conflicto bélico.

