Hillary Clinton elogia a Donald Trump por su acuerdo elaborado para restablecer la paz en Gaza

Hillary Clinton, exprimera dama de la nación, y Condoleezza Rice, exsecretaria de Estado, elogiaron al presidente Donald Trump por haber logrado, a través de un acuerdo, que Israel y el grupo islámico Hamás dieran el primer paso hacia el restablecimiento de la paz en Gaza.

Con el objetivo de poner fin al conflicto bélico desatado entre el ejército israelí y Hamás, Trump propuso un plan de paz de 20 puntos donde incluyó que el retiro de las tropas de la nación judía a una línea acordada en la Franja de Gaza, cesar sus ataques y liberar a 2,000 prisioneros palestinos.

Con respecto al grupo islámico les exigió poner en libertad a todos sus rehenes, tanto vivos como muertos; y entregar Gaza a un organismo palestino independiente.

Ambas partes, negociaron indirectamente durante varios días en Egipto y optaron por acceder a las condiciones planteadas por Donald Trump para generar un ambiente propicio para que miles de palestinos desplazados puedan regresar a Gaza reducida a escombros después de más de dos años de bombardeos y al menos 67,000 muertos, en su mayoría mujeres y niños.

Condoleezza Rice fungió como secretaria de Estado durante la administración del expresidente George W. Bush. (Crédito: Jack Dempsey / AP)

En espera de que se garantice el final de una catastrófica crisis humanitaria producida en Medio Oriente, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS News, Hillary Clinton dejó a un lado la animadversión que siente por Donald Trump y felicitó su labor como mediador de paz en Gaza.

“Es un primer paso realmente significativo, y realmente felicito al presidente Trump y a su administración, así como a los líderes árabes de la región, por comprometerse con el plan de 20 puntos y ver un camino a seguir para lo que a menudo se llama el día después. Esperamos que el conflicto termine con el alto al fuego definitivo”, expresó.

Aunque de manera más reservada, Condoleezza Rice también felicitó a Trump por el avance de su acuerdo planteado, el cual desea que se cumpla en su totalidad y por mucho tiempo.

“Nadie puede estar completamente seguro dada la historia del Medio Oriente. Hay varios elementos que espero que hagan posible el éxito de este período particular y muy importante”, advirtió para el mismo medio informativo.

Se espera que, en las próximas horas, Donald Trump viaje a Egipto para atestiguar que su plan de paz sea firmado por los involucrados en el conflicto bélico.

