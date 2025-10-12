Powerball: números ganadores en vivo del sorteo hoy sábado 11 de octubre de 2025, con premio de $244 millones de dólares

Este sábado se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball del 11 de octubre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $244 millones de dólares. Este es el resultado del último sorteo: conoce los números afortunados de Powerball:

Números ganadores:

13 16 18 20 27 10 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Debes elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si aciertas en los seis números, obtendrás el jackpot.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Cada premio debe reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse a priori según corresponda.

Tendrás a tu disposición 90 días para solicitar el cobro de tu premio hasta un año, según las normas de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no está en la lista, debes acudir a la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos caminos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$244 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball celebrará su próximo sorteo el lunes 13 de octubre

Resultados de otros sorteos de la lotería: